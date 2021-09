Carlotto: "Lo del domingo es un cachetazo que dolió, pero hay que tranquilizarse y perseverar"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo hoy que el resultado de las PASO fue un "cachetazo" para el Frente de Todos pero pidió "tranquilizarse y perseverar con amor al prójimo".

"El Presidente (Alberto Fernández) y la Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) son personas muy queridas, muy conocidas. Los valoramos y sabemos que no necesitan nuestro consejo, ya ellos están resolviéndolo. Hay que dejarlos y no interferir. Todos tenemos que colaborar desde el lugar en que estemos. Tranquilizarnos y respetar las decisiones", dijo Carlotto.

En declaraciones a radio online FutuRöck, la titular de Abuelas dijo que lo ocurrido forma parte de "un proceso democrático" y que si bien "hubo un cimbronazo y hay que aguantarlo, no derrota a un pueblo".

"Lo del domingo es un cachetazo que dolió, pero hay que tranquilizarse y perseverar con amor al prójimo. Hay que contribuir a querernos entre nosotros", agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En la misma línea, sostuvo que "hay que tener fe en nuestro pueblo, pero no engancharse en actos de odio y revancha", y señaló que la prioridad debería ser "unirnos para que lo antes posible se termine con esta angustia de la pobreza".

Carlotto sentenció que es "una tristeza infinita pensar cuánta gente no come, no tiene trabajo y no tiene casa" y agregó que esto "no es producto del gobierno actual, sino que es una herencia que se recibe".

Por otro lado, dijo que está "muy preocupada" por la juventud, y que hay que instruir a los jóvenes "para que no se equivoquen y no agarren un camino de odio".

"Hay que contribuir a querernos entre nosotros, porque los gestos de odio no sirven", sentenció.

Finalmente, sostuvo que la crisis dentro del Frente de Todos "va a pasar como un mal momento", y que "es un sacudón y lo van a resolver y van a seguir ayudando al pueblo". (Télam)