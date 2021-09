Millán fue construyendo un inesperado ascenso a la B de Veteranos

Casi en silencio, Millán Construcciones fue ganando terreno en el Grupo 3 de Veteranos C hasta que se encontró con la chance de ascender. Y más allá de sufrir hasta el final, logró dar el golpe en el Torneo Preparación y se convirtió en una de las gratas revelaciones de este regreso al fútbol.

Pascual Millán --más conocido como el 'Chile', DT del equipo-- le contó a La Nueva los secretos del salto a la B de Veteranos.

--¿Qué significa jugar la Liga Comercial?

--Significa jugar en una liga muy competiva, con buen nivel en todas las categorías.

--¿Cómo ves el torneo?

--La verdad que es un torneo muy bueno y parejo.

--¿Qué tiene de particular la categoría?

--La categoría es muy pareja, pero incluso hay equipos que exceden el nivel de esta divisional.



--¿Qué mostró el equipo hasta acá?

--El equipo mostró firmeza defensiva, tenemos pocos goles en contra y, además, nunca deja de correr.





--¿Por qué ascendieron?

--Ascendimos porque fuimos encontrando buenos resultados y, cuando nos dimos cuenta, nos encontramos con la chance de pegar el salto. Fuimos regulares y ordenados.

--¿Qué análisis haces de los partidos disputados?

--Ganamos los partidos claves y empatamos con el candidato, que es Taller Paco. Además, un poco de suerte hay que tener en el fútbol y nosotros la acompañamos.



--¿El objetivo inicial era ascender?

--Sinceramente el objetivo era consolidar el grupo y afianzarnos en la categoría, pero cuando teníamos el ascenso en la mano no lo queríamos dejar escapar. Y, por suerte, se nos dio.



--¿Cuál es para vos el mejor equipo de la categoría?

--Sin dudas que Taller Paco.



--¿Cómo ves el fútbol en la actualidad?

--Creo que falta gente que piense más y que sean más atrevidos en cancha. Hoy se sacan muy rápido el fútbol de los pies.



--¿Cuánto se extrañaba el fútbol de los sábados?

--Yo soy muy futbolero porque que caminaba por las paredes. No veía la hora de que sea sábado para ir a la cancha.

A un toque



--¿Quién es el más talentoso del equipo? “Por suerte tengo dos: 'El Ayí' y 'El Mata'. Eso sí, algunos se van a poner celosos, pero esos dos son los más talentosos, ja, ja”.

--¿Cuál es el más rústico? “Son dos: Víctor y Nico. Pero siempre de frente, son muy leales”.



--¿Quién es el que no puede faltar nunca? “El que no puede faltar es 'Caroli', un loco lindo que te lo querés llevar a tu casa, ja, ja”.



--¿Quién es el que más entiende el juego? “Por suerte tengo varios. No puedo nombrar sólo a uno”.



--¿Cuál vive en una burbuja? “Mario Marcelo y Caroli, quien está siempre en offside”.



--En un asado del equipo, ¿quién toma la batuta? “Miguel siempre rompe con el asado, pero la que cocina es mi señora Naty. Y hay fotos que lo certifican”.





--¿Quién es el más divertido? “El más divertido es Caroli”.



--¿Cuál fue el mejor partido del equipo en lo que va del año? “Me quedo con los partidos ante Taller Paco y Rastro Vieytes”.



--¿El peor partido? “El último que jugamos (0 a 0 ante Leño Store).



--¿Cuál fue el mejor gol del elenco? “El gol más lindo fue el que le hizo Tati a Rastro Vieytes. Fue el tercero y también fue el que más se gritó porque íbamos perdiendo dos a cero y lo pudimos dar vuelta. Fue clave para lograr el ascenso a la B”.

--¿Cuál es el mejor atributo del equipo?

--No sé si somos un gran equipo, pero hay grupo bárbaro que tiran todos para adelante. Y les estos muy agradecido.

La campaña

Rival Resultado Goleadores

Rastro Vieytes 3-2 M. García (2) y J.M. Muñoz

Villa Iris 1-0 R. Maldonado

Bicicletería Mym 1-1 M. Ravicule

Sindicato de Camioneros 1-2 M. Baimleri

Optica Mas 1-0 F. Mansilla

ADN Pinturería 3-0 R. Maldonado, J.M. Muñoz y M. Ravicule

Taller Paco 0-0 –

Leño Store 0-0 --