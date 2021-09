Robo a un empresario: "Sabíamos que estábamos en el bolillero y que le ocurre a mucha gente"

El empresario bahiense Jorge Crisci brindó detalles de la entradera sufrida anoche junto a su mujer, Claudia Anahí Loustaunau, en su vivienda de calle Gorriti al 1.100 y aseguró que "todo sucedió con cierta calma".

"Anoche, 21.30, en el entretiempo del partido, mientras estábamos por cenar en el quincho, que es la parte de atrás de la casa, aparecieron dos tipos armados, uno más alto, el otro un poco más abajo, entraron en forma cuasi violenta, nos tiraron al piso y nos dijeron, 'ya saben a qué venimos, estamos trabajando, sabemos que acá hay plata, por favor decime dónde está'".

Crisci sostuvo que "sabía que esto me podía pasar algún día, pero quería que sucediera así con esta cierta calma".

"Les dijimos dónde estaba el dinero. No quisieron ir a buscarlo, se lo dí, nos llevaron al dormitorio y nos ataron. Obviamente pedían más, pero le decíamos que lo tomaran con calma, que tenían todo el tiempo del mundo, que revolvieran, que era ese dinero más una joyas, que no le escondíamos nada, pero que estábamos tranquilos que no iban a encontrar más dinero", relató.

Sobre cómo ingresaron los delincuentes, dio dos opciones: "Pueden haber entrado por un portón de entrada del garage que estaba cerrado, aunque mi señora descubrió unas marcas en la pared del patio, como que podrían haber subir por el frente, pasar por el patio y entrar por el patio. No hay nada forzado", dijo.

Sobre la violencia del suceso, el damnificado sostuvo que "a mí solamente me dieron un pequeño golpe en la cabeza de entrada, como para marcar territorio. Ambos estaban armados y nos apuntaron a la cabeza. Fueron 30 o 40 minutos, dentro de la tensión del asalto, que se llevó con cierta tranquilidad".

A su vez, dijo creer que los delincuentes tenían "algún dato".

"Por suerte, nosotros nunca llevamos dinero a casa, justo había llevado algo para hacer un pago. Eso nos ayudó a que todo sea más tranquilo. Ellos dicen de ir con el dato de que había dinero. Sabíamos que estábamos en el bolillero y que le ocurre a mucha gente. Lo único que queríamos era poderlo contar. Hace 28 años que estamos acá y es la primera vez que nos ocurre una cosa de esta. Es un barrio tranquilo y nunca vimos un incidente raro y eso te genera confianza, aunque te hace mirar detalles", explicó.

Por último, señaló que los malvivientes "se llevaron alrededor de 100 mil pesos en efectivos, algunas joyas de oro, que eran más un valor sentimental, dos o tres valijas de ropa elegida de mis hijos y también los celulares para dejarnos desconectados. No obstante, les pedí que los tiraran en algún lado porque teníamos mucha información de trabajo y eso sucedió porque los encontraron en O'Higgins al 1.600. Nosotros no tenemos cámaras y ahora es cuestión de la policía investigar".