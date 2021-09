Randazzo: "La educación debe ser servicio esencial, no hay más paro"

Florencio Randazzo, precandidato a diputado nacional por Vamos con Vos, sostuvo esta mañana que "hay que discutir qué tipo de educación queremos y cómo integramos el sistema educativo al sistema productivo" y afirmó que la educación debe ser "esencial".

"Nosotros siempre decimos que las discusiones deben darse con los pibes en el aula. La educación debe ser servicio esencial, no hay más paro; los reclamos de los docentes son justos, pero se hacen con los pibes en el aula. Porque si no estamos condenando a casi cinco millones de pibes a que el día de mañana no estén en igualdad de oportunidades con aquellos que forman parte de una escuela privada", detalló.

En una entrevista mano a mano con La Nueva., dijo que para él "las prioridades son la educación, la salud, la seguridad, las obras de infraestructura y un plan de desarrollo".

"Hay que terminar con los planes —continuó—. Los planes someten a millones de argentinos a la indignidad con el discurso progresista bobo. Surgieron como respuesta a la crisis de 2001, pero se prorrogaron por 20 años. Y en esos 20 años pasamos a tener un 50 % de pobreza".

Randazzo subrayó que "si hay un plan, tiene que haber trabajo" porque "no se pueden regalar las cosas, están equivocados".

"Este país era grande cuando se laburaba, la asistencia tiene que ser circunstancial", sostuvo.

En diálogo con el periodista Maximiliano Allica, el exministro del Interior y Transporte de la Nación mencionó que "es trascendente el valor de la palabra" y que "hay un estado de excepción y de desánimo en la sociedad, porque cree que (los dirigentes políticos) somos todos iguales".

"Yo no soy Massa, no soy Alberto Fernández; yo tengo una vida y puedo demostrar que he sido consecuente entre lo que digo y lo que hago. No se me puede acusar de algo que no tenía responsabilidad, yo no era el presidente de la Nación. ¿Yo qué tengo que ver con la inflación?", añadió.

En tanto, contó que conformó "un espacio político convencido de que hay que vencer la grieta".

"Si nosotros no logramos terminar con la polarización, la Argentina está condenada al fracaso. Se está transitando un camino de más desocupación, más pobreza, más inflación; hay que salir de ese camino", advirtió.

"Hoy prima el oportunismo político o la política busca-cargo. En realidad, por encima de todo está el ciudadano. La sociedad está sin energía; ni siquiera es la bronca, como en 2001. Hay frustración. Hay que ir a votar el 12 y romper con la trampa en la que nos metieron el macrismo y el kirchnerismo. Con este gobierno, Argentina no tiene posibilidades de crecer", respondió.

Por último, Randazzo dijo que "el peor error que puede cometerse es no ir a votar".

"La decisión de lo que va a pasar en la Argentina del futuro la tienen los argentinos el 12 de septiembre. Si se está en desacuerdo con este Gobierno, no hay necesidad de volver al fracaso. Salgamos de la trampa y de discutir boludeces, están alejados de la realidad. ¿Por qué tienen que votarnos a nosotros? Porque yo no voy a hacer lo que hizo Massa o lo que hizo Alberto Fernández, soy un hombre de palabra", completó.