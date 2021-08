El descomunal acuerdo de Dallas con Luka Doncic: 207 millones por 5 años

La noticia del lunes en la NBA la dio el acuerdo millonario entre Dallas Mavericks y Luka Doncic, la estrella del básquetbol de Eslovenia.

Según medios de la liga estadounidense, una importante comitiva de directivos de la franquicia texana viajó hoy hasta Ljubljana para firmar la renovación del base esloveno por 207 millones de dólares y cinco temporadas.

Si bien el acuerdo se firmará este martes, Doncic ya se mostró obviamente agradecido porque el arreglo se encuadra en la figura llamada "supermax", que bajo ciertas pautas otorga a los equipos la posibilidad de hacer este tipo de propuestas por 5 años y un incremento (a modo de "bono") de hasta 35% por sobre el límite salarial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Hoy es un sueño hecho realidad. El básquetbol me dio mucho y me llevó a tantos lugares increíbles... Me siento honrado y emocionado de permanecer en Dallas como parte de los Mavericks y agradezco el apoyo de mis simpatizantes", expresó el esloveno a ESPN.

Por otra parte la comitiva de Dallas estuvo integrada por el dueño Mark Cuban, el gerente general Nico Harrison, el entrenador Jason Kidd, el asistente del gerente general Michael Finley, el asesor especial Dirk Nowitzki y el director de Salud y Rendimiento, Casey Smith.

Fuera de este acuerdo Doncic -con Eslovenia fueron rivales de Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020- percibirá en la próxima temporada 10.174.391 de dólares, mientras que en la 2021-22 cobrará 13.348.800, cifras publicadas por la web especializada HoopsHype.

El base (próximo a cumplir 23 años y de 2m01) es el jugador número 100 en el ranking de mejor pagos en la liga estadounidense para la edición venidera. Los tres primeros son: Stephen Curry (45.780.966), James Harden (44.310.840) y John Wall (44.310.840).