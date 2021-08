Vidal, sobre dichos de Iglesias: "Como mujer, no puedo acompañar esa manera de expresarse"

La primera precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, rechazó las descalificaciones del diputado de su espacio Fernando Iglesias a la actriz Florencia Peña, y aseguró que "como mujer" no puede "acompañar esa manera de expresarse".

Anoche, en una entrevista en el canal de noticias TN, Vidal se diferenció claramente del legislador de su espacio: "No estoy de acuerdo con esa manera de expresarse. Como mujer, no puedo acompañar esa manera de expresarse sobre otras mujeres. Creo que si queremos de verdad avanzar a una sociedad más igual, tenemos que cuidar esas expresiones".

Iglesias, que busca renovar su banca en la lista que encabeza Vidal, criticó en Twitter la visita de la artista a la quinta presidencial de Olivos en mayo del año pasado durante el aislamiento y se refirió a ese hecho como un "escándalo sexual".

Entre los mensajes que generaron una gran controversia, escribió: "Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie".

En sus declaraciones de ayer, Vidal consideró, no obstante, que las palabras de Iglesias no son el foco y apuntó contra las medidas dictadas por el presidente Alberto Fernández para enfrentar la pandemia de coronavirus al señalar que "él mismo no cumplió".

Las declaraciones de Iglesias generaron un fuerte repudio, y diputados nacionales del Frente de Todos, encabezados por Gabriela Cerruti, presentaron ayer un pedido de exclusión en la Cámara baja contra el legislador del PRO por su "actitud violenta contra las mujeres" y sus dichos "misóginos" hacia Peña.

También ayer la propia actriz pidió a Juntos por el Cambio que tome medidas contra Iglesias por haberla difamado, al tiempo que advirtió que evalúa iniciarle acciones legales. (Télam y La Nueva.)