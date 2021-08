Juez ironizó sobre los dichos de Frederic: "Es un cago de risa que te maten un hijo por una zapatilla"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez cuestionó el "Gabinete horrible" del presidente Alberto Fernández e ironizó sobre las polémicas declaraciones de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, al afirmar que "es un cago de risa que te maten un hijo por una zapatilla".

El postulante a renovar su banca por Córdoba se refirió tanto a los dichos de Frederic respecto a que "Suiza es más tranquilo, pero más aburrido" como al escrache que sufrió el exministro de Salud Ginés González García.

"Es un cago de risa que te maten un hijo por una zapatilla. ¿Sabés cómo festejamos acá en Córdoba cuando te dejan una chica cuadripléjica por robarle el celular? ¡Uf! Nos cagamos de risa, con una bengala en la mano, saltando como locos. ¿Es aburrido que el Estado te cuide, te brinde seguridad, que no tengas que defenderte vos mismo?", señaló el dirigente del PRO.

Juez agregó: "En manos de estos tipos estamos. Estos tipos son los que toman decisiones y después quieren ir a comer a las 22:30 como si fueran ciudadanos honorables. Es muy jodido, porque la gente tiene el ánimo muy crispado".

En ese sentido, el cordobés remarcó que no le gusta la metodología del escrache y afirmó que le "da un poco de lástima que la gente termine haciendo lo que tiene que hacer la Justicia". "Cuando el ciudadano termina haciendo lo que tienen que hacer las instituciones es porque claramente el sistema está funcionando mal, muy mal", indicó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Sobre el escrache contra González García, Juez explicó que "ese hombre ha tenido un manejo horrible de la tragedia que los argentinos están viviendo" y agregó: "Después no podés andar por la vida con inmunidad e impunidad permanente. No podés andar por la vida mostrándote como un impoluto, como si no tuvieras responsabilidades, cuando las decisiones que tomaste perjudicaron a cientos, a miles".

E insistió: "No creo que Ginés pueda pasearse como si no tuviera ninguna responsabilidad en la tragedia sanitaria más grande que tuvo la Argentina en los últimos 100 años".

"En la vida te tenés que conducir sabiendo que cuando estás en la función pública después vas a volver a la actividad privada. Es natural que pase esto. Saludo como ciudadano que la ciudadanía se anime a hacer lo que la Justicia no hace", manifestó.

El legislador opositor subrayó que "los tipos que toman decisiones tienen que tomar nota" de esta situación y, al retomar sus críticas contra Frederic, indicó que "después se quejan porque la gente reacciona".

"Alberto alguna vez debería tomar nota y en vez de enojarse con (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner), debería darse cuenta de que tiene un Gabinete horrible, un montón de tipos horribles a los que les ha quedado muy grande el saco", finalizó. (NA)