La respuesta del embajador de Suiza a Frederic con Federer y De Niro como protagonistas

El embajador suizo en la Argentina, Heinrich Schellenberg, se refirió hoy a los dichos de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, respecto a que el país europeo "es más tranquilo, pero también más aburrido", al referirse a la inseguridad en el Conurbano y a los jóvenes que pretenden irse al exterior.

"El 'aburrido' de Federer", señaló el diplomático a través de su cuenta de Twitter. En la publicación, el helvético incluyó un video que promociona a Suiza como destino turístico: la pieza publicitaria está protagonizada nada más y nada menos que por el reconocido actor Robert De Niro y por la leyenda tenística Roger Federer.

En las imágenes se muestran los bellos paisajes del país europea y De Niro llama a Federer para rechazar una propuesta para filmar una película allí: "Suiza es simplemente demasiado perfecta. No hay nada de drama". "Cuando necesitas unas vacaciones sin drama, necesitas Suiza", concluye el video que promociona a la nación helvética como destino turístico.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, generó una polémica al afirmar que "Suiza es más tranquilo, pero más aburrido". En su comparación entre ambos países en torno a los jóvenes que quieren emigrar, la funcionaria aclaró además que "hay que tratar de hacer este país lo mejor posible" y afirmó: "Sigo viviendo en Temperley, yo tengo custodia, pero sí sé del miedo". En ese sentido, contó: "Yo no tenía un auto porque era un factor de riesgo".

"Suiza es más tranquilo, pero más aburrido", manifestó la titular de la cartera policial al intentar bromear sobre el destino que podrían elegir jóvenes que emigran del país. En materia de inseguridad, la funcionaria aclaró que "la cuestión de la extranjeridad no es determinante", tras agregar que "los argentinos son la mayoría de los que delinquen". Además, dijo "nunca uno termina de entender bien cuáles son los obstáculos que tiene la Justicia para imponer una sanción", al considerar que no cree ni en garantismo ni en la mano dura como opciones para resolver la cuestión de la inseguridad.

Al respecto, indicó "no funcionan, así las cosas. Hay muchos jóvenes pobres detenidos en cárceles. El sistema carcelario está saturado, hay detenidos en las comisarías, por eso muchas veces la Justicia toma estas decisiones". "El que roba merece una pena, hay que interrogar al sistema penal, que no da abasto, que a todos nos alarma. Mientras, el Gobierno hace lo imposible para dar oportunidades y que los pibes no salgan a robar", agregó.