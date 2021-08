“Vos, yo y todos los que tenemos un acta”: quién le propuso a Alberto Fernández hacer trabajo social

El remero Ariel Suárez, que el año pasado fue perseguido por Prefectura por salir a entrenar durante la cuarentena estricta, le propuso al Presidente Alberto Fernández hacer trabajo social. La idea surgió tras conocerse que el mandatario tiene pensado presentarse ante la Justicia y proponer realizar una donación a modo de reparación.

“Te propongo una cosa, Alberto Fernández, ya que no vas a llegar a un juicio político. Hagamos trabajo social con nuestras manos y limpiemos la Pista Nacional de Remo. Vos, yo y todos los que tenemos un acta. Donar plata no se valora, el trabajar sí”, posteó Suárez en su cuenta de Twitter.

El 9 de agosto del año pasado, Suárez salió a remar, pese a que estaba prohibido, el mismo día en el que volvió la actividad en el fútbol. En dicho episodio, Prefectura le labró un acta. “Fue una mezcla de emociones… Fue todo muy intenso. Pero cuando me alejé de la costa, me relajé, me divertí y me olvidé de todo”, había contado emocionado.

A lo largo de su carrera, el remero de 40 años obtuvo una enorme cantidad de medallas representando a la Argentina. Las más destacadas fueron las de oro en los Juegos Panamericanos del 2011 y del 2019, mientras que fue subcampeón mundial en Hamburgo 2011. Además, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 consiguió el diploma olímpico al finalizar en la cuarta colocación.

Hace unas semanas, Suárez había cuestionado al Presidente por su justificación de la foto en Olivos, en la que responsabilizó a la primera dama, Fabiola Yañez:

“Señor Alberto Fernández, quiero contarle que no fue culpa mía el salir a remar, fue mi bote el culpable que quería refrescarse y mojarse en nuestro hermoso Delta”, ironizó el remero en sus redes sociales. (NA)