Ameal dijo que a Boca lo sacaron adrede de la Libertadores; asumió culpas y habló de la salida de Russo

Jorge Ameal, presidente de Boca Juniors, dijo hoy que su club lo eliminaron a propósito de la Copa Libertadores, después de quedar afuera ante Atlético Mineiro por penales y en donde fue perjudicado por los arbitrajes y el VAR en los dos partidos.

"Yo creo que a Boca lo sacaron de la Copa Libertadores adrede, porque era el campeón. Era el equipo a vencer, con Flamengo y Palmeiras. Boca fue superior a Atlético Mineiro y ganó los dos partidos", sostuvo Ameal en declaraciones a ESPN.

En cuanto a los incidentes que ocurrieron en Brasil después del partido y las posibles sanciones que dispondrá la Conmebol, el dirigente dijo que "el hilo siempre se corta por lo más finito. Solo se conocieron parte del video que quisieron mostrar, porque las agresiones empezaron en el campo. Boca fue estafado dos veces, acá y en Brasil".

En cuanto a los motivos por los cuales no estuvo esa noche en el estadio Mineirao, sostuvo que "Boca es una institución organizada. Yo no fui a Brasil porque tuve Covid-19 y me faltaba la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, pero la realidad pasa por otro lado".

Jorge Ameal desmintió que haya divisiones entre la comisión directiva y la secretaría de fútbol que dirige Juan Román Riquelme, al afirmar que "soy el responsable en su totalidad de lo que pasa en Boca. Cuando le echan las culpas al consejo de fútbol, yo también soy culpable. Hablo todos los días con Román y estoy al tanto de todo".

"Ahora quieren instalar que Boca se divide entre Ezeiza (el predio en donde entrena el plantel) y Brandsen 805 (sede histórica del club y lugar de La Bombonera) y esto no es así. Es muy fácil decir que la responsabilidad es de la secretaría de fútbol y pegarle. Yo también soy responsable de lo bueno y de lo malo", expresó.

"Hay gente que se fue del club y que quieren volver y tiene intencionalidad, y que están fogoneando todos los días distintas situaciones. El ataque no es a mi ni a Riquelme, sino a Boca", puntualizó.

Ameal defendió a los exjugadores Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, integrantes de la secretaría de fútbol: "Ellos sienten al club de manera importante, fueron campeones de América y del Mundo. Sienten la camiseta de manera distinta y exigen lo que fueron ellos", señaló.

Sobre la salida del entrenador Miguel Russo, dijo que "tengo cariño y respeto por él. Las decisiones las tomamos en conjunto. Su salida fue una forma de protegerlo. En estos días voy a cenar con Miguel. Es mentira que le armaban el equipo. Russo tiene personalidad y no le podés armar el equipo. Aparte, de tres campeonatos, ganamos dos; y en la Copa Libertadores llegamos a las semifinales en la anterior, y después nos eliminaron en forma injusta".

Sobre el tema del colombiano Sebastián Villa y su posible venta al Brujas de Bélgica, indicó que "nos cuesta pensar que no quiere jugar en Boca. Hoy el tema está en el departamento jurídico. Hoy estamos en la Argentina y hay que entender que si entran 8 millones de dólares por un jugador, te llegan solamente cuatro y tenés que darle el 30% a tu socio, en este caso el Deportes Tolima. Conclusión: no te queda nada. Y nosotros estamos para defender los intereses del club", concluyó.