Gallardo, otra vez autocrítico con su equipo tras el empate de River ante Gimnasia

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, apeló una vez más a la autocrítica luego del 1-1 ante Gimnasia en La Plata por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol y dijo que deben "recuperar la memoria en varios factores" para luchar el campeonato hasta el final.



"Tenemos que recuperar la memoria en muchos factores. Esto es largo y tenemos que reaccionar lo más rápido posible", aseguró Gallardo en conferencia de prensa.



"Necesitamos jugar bien y ser contundentes, necesitamos ambas cosas. Cuando no se puede jugar bien, cuando hay flaqueza futbolística, podes ganar una vez, pero no es la estructura para sostenerte. Te puede salvar en un momento o dar un cambio de ánimo diferente. La sequía la cortamos con Vélez, sin jugar bien y eso no nos dio la posibilidad de sostenernos desde ahí", señaló Gallardo.



Para el "Muñeco", River es "irregular", pero avisó que no se pueden "dar el gusto ni el tiempo" de continuar con esta dinámica.



"La única forma es reaccionar con buenas actitudes y mentalidad. Lo que simplifica todo es pasarnos la pelota de buena manera. Las pocas situaciones que tenés, debés concretarlas, sino le das chance al rival y vas a sufrir más de la cuenta", indicó el Muñeco.



River, que viene de ser eliminado en cuartos de final de Copa Libertadores por el brasileño Atlético Mineiro, empató 1-1 con Gimnasia y quedó a cuatro unidades de Independiente (15), líder de la Liga Profesional de Fútbol.