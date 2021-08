Acusan a Tailhade de haber presentado un certificado para faltar al Congreso el día antes del asado en Olivos

El precandidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio Yamil Santoro apuntó contra un diputado nacional del Frente de Todos y lo acusó de haber presentado un certificado médico para faltar al Congreso el día antes del asado de fin de año en la Quinta de Olivos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Se trata del dirigente kirchnerista Rodolfo Tailhade, quien levantó el perfil durante la gestión de Cambiemos a fuerza de denuncias contra funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri. "El día anterior al asado Tailhade había presentado en la sesión de Diputados un escrito médico para justificar que estaba con problemas médicos y no podía asistir presencial. Se ve que ocurrió un milagro", lanzó el dirigente que integra la lista Republicanos unidos, referenciada en el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy. En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, Santoro recordó que denunció a los 60 legisladores del Frente de Todos que asistieron al festejo de fin de año en la Residencia Presidencial.

"Hicieron el asado en la Quinta de Olivos mientras a nosotros (el presidente Alberto Fernández) nos pedía que no nos juntáramos a despedir el año para no matar a nuestros familiares", se quejó. E insistió: "Mientras nosotros no podíamos salir a trabajar, no podíamos despedir a nuestros muertos, no podíamos educar a nuestros hijos, en la Quinta de Olivos se vivía una realidad paralela por encima de la ley".

Además, el postulante de Juntos por el Cambio también se refirió a la decisión judicial de desestimar la denuncia contra el jefe de Estado y el líder camionero, Hugo Moyano, por el asado que compartieron en Olivos en agosto de 2020, cuando regía el aislamiento. "Las razones por las cuales se desestimó la denuncia son bastante flojas y poco creíbles. Aprovecharon mientras la jueza natural de la causa, que es (Sandra) Arroyo Salgado, no estaba pudiendo hacerse cargo, este juez subrogante, Mirabella, aprovechó rápidamente para exculpar al Presidente y al clan Moyano por este incumplimiento de la cuarentena. Esa fue la primera denuncia vinculada al Olivos Gate", finalizó Santoro.