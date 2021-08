Buiani deja el comisariato deportivo del Midget: "Me despedí con aplausos y saludos de los pilotos"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Final de un ciclo. Al menos por ahora, y por razones de fuerza mayor. El propio Rodrigo Buiani aclaró de movida que su alejamiento del cargo de comisario deportivo del Club Midgistas del Sur nada tiene que ver con lo deportivo.

La tercera fecha del Invernal de Midget 2021 fue la última función de Loli y su equipo de trabajo como jueces del show; un camino iniciado allá por noviembre de 2019, en vísperas del último certamen estival disputado en el Héctor Evaristo Plano.

"Las razones de mi alejamiento son netamente laborales. Empecé un nuevo trabajo hace poco que me da la estabilidad que venía buscando, pero que a su vez me complica mucho con los horarios los fines de semana. Por eso, para hacer las cosas a medias preferí dar un paso al costado", aclaró Rodrigo.

"No sigo en esta función simplemente porque tengo una responsabilidad muy grande. Pero por supuesto que seguiré ligado al club en la medida de lo posible; formaré parte de la lista oficial para las próximas elecciones y daré una mano en lo que pueda", agregó.

--¿Qué te deja esta experiencia?

--Me deja lo que me llevé hoy (por el domingo); poder hacer una reunión con los pilotos, despedirme con aplausos y saludos de cada uno, y pidiendo que si el día de mañana existe una posibilidad pueda volver. En esta categoría no se da que los comisarios se vayan de esa manera. Creo que eso fue el resumen del trabajo que hemos hecho.

"Cometimos errores como todos, pero las puertas de la cabina siempre estuvieron abiertas para cualquier persona allegada al club. Todos tuvieron la posibilidad de dialogar y aportar algo", destacó el también expiloto.

--¿Fue difícil como lo imaginabas?

--Nunca me lo puse a pensar en un comienzo. Con el paso de las fechas fuimos acomodándonos y agarrándole la mano, aunque obviamente no fue una tarea sencilla. Tampoco tan complicado como se habla en la previa, algo que siempre pasa a quien le toca asumir un cargo tan importante. Creo que fue clave estar abierto al diálogo y la colaboración de los pilotos.

--¿En la medida que pasaban las carreras iban analizando el trabajo y pensando cosas por mejorar?

--Sí, siempre. De hecho en pandemia se charló mucho sobre cosas para mejorar y también de algunos cambios reglamentarios para mejorar el espectáculo, cosa que ya le comenté a Walter Renero. Por ejemplo el tema de las series atípicas, o bien cuándo se considera vuelco de un auto; cosas que siempre se han dicho y quedaron en el aire, pero que nunca se escribieron. Aclarando eso, la persona que llegue no tendrá que interpretar todo en momentos complicados. Cuanto menos cosas queden a criterio del comisario mejor será.

--Siempre se dice que mientras un comisario deportivo pase desapercibido, mejor. Me parece que fue así.

--Sí, y ese era nuestro objetivo. Si me hubieras dicho cuando me tocó asumir que nos íbamos a ir de esta forma, con pilotos pidiendo que nos quedemos, no lo íbamos a creer. Eso habla de que hicimos las cosas bien, lo cual me deja muy contento. Si el día mañana puedo volver, encantado.

Una vez más el Club Midgistas del Sur se encuentra en la difícil tarea de buscar personas idóneas y capaces de subir a la cabina y juzgar las competencias. ¿Llegará un nuevo nombre o algún viejo conocido?