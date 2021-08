Por qué el presidente del PSG llamó a Pastore para agradecerle por la llegada de Messi

El cordobés Javier Pastore dijo ayer que el presidente del París Saint Germain (PSG), el qatarí Nasser Al Khelaifi, le aseguró que fue al primero que llamó para agradecerle por la llegada de Lionel Messi al club francés.



​"La verdad que, aunque al final yo no haya tenido nada que ver con la llegada de Messi, es verdad que Al Khelaifi me dijo que fui al primero que llamó para agradecerle por eso y sinceramente fue algo que me puso muy contento", le confesó Pastore, de 32 años, a Cadena 3 de Córdoba.



"Me llamó porque dijo que cuando en 2011 lo nombraron presidente de PSG luego de que el emir de Qatar (por entonces era Hamad bin Jalifa Al Thani) comprara las acciones del club, nadie quería ir a jugar allí y yo lo hice, siendo el primer argentino en aceptar en ese momento aquel ofrecimiento, cuando era jugador de Palermo, de Italia", recordó Pastore.

Inclusive el "Flaco", actual jugador de la Roma que dirige el portugués José Mourinho, a donde llegó en 2018, amplió la referencia al actual emir qatarí desde 2013, el hijo del anterior, Tamim bin Hamad Al Zani, de quien dijo que hace tiempo que lo "viene consultando de la situación de Messi en Barcelona, pero como a modo de chiste, porque lo mismo hacía con Ángel Di María cuando estaba en el Real Madrid y al final se fue primero a Manchester United antes de llegar a PSG".



"Pero ahora que llegó Messi todo el mundo va a pensar sólo en el PSG, porque esta es una contratación increíble que el club esperó para hacerla en el momento justo, porque sus dueños son muy ambiciosos y por eso hoy ya tienen a los mejores jugadores del mundo", explicó.



“Y Messi allá va a tener de compañeros a sus mejores amigos y eso formará un grupo muy lindo que seguramente llevará al club a lograr cosas importantes”, apreció.





Conocedor del paño como pocos porque permaneció en PSG desde ese año 2011 hasta 2018 compartiendo equipo con su compatriota Ezequiel Lavezzi, el exjugador del seleccionado argentino que compartió con Messi el Mundial de Sudáfrica 2010 y las Copa América 2011 (en el país), Chile 2015 y Estados Unidos Centenario 2016, consideró que en el campeonato francés "hay jugadores de mucha calidad".



"Por eso en la competencia los grandes se encuentran con otros equipos que no solamente se paran bien atrás, sino que salen a jugar de igual a igual", describió.



Pastore, durante la Copa América de Chile 2015, el día de su cumpleaños 26 (la edad ideal del futbolista", aseguró), el 20 de junio, le reveló a Télam que en la cancha prefería asociarse "más con Di María que con Messi, porque 'Lío' siempre quiere jugar en corto".



Y para justificar esos dichos, sostuvo que ese tipo de juego del capitán argentino no lo favorecía, porque por sus características necesitaba "alguien que se lance al espacio para poder habilitarlo, y eso es lo que hace 'Fideo' permanentemente". Habrá que​ ver que opina Neymar ahora que tendrá de compañeros a los dos rosarinos simultáneamente.