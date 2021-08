Fuertes rumores de romance entre dos protagonistas de Friends

En las últimas horas, un fuerte rumor sacudió a los fanáticos de Friends: Jennifer Aniston y David Schwimmer -Rachel y Ross en la ficción- estarían viviendo un intenso romance.

Según aseguran medios estadounidenses, la relación entre los actores inició después del capítulo especial que se estrenó a fines de mayo en HBO Max, en el que reconocieron que estuvieron muy enamorados durante las primeras temporadas de la serie.

This is the history lesson I didn’t know I needed. 🥺



Catch the entire story on Friends: The Reunion, streaming now on HBO Max. #FriendsReunion pic.twitter.com/E8iZh9LVbI