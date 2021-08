La explicación de Brandoni sobre su visita a la Quinta de Olivos

El reconocido actor y precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires Luis Brandoni contó cómo fue su reunión con el presidente Alberto Fernández en junio de 2020 en la Quinta de Olivos y afirmó que "un hombre de bien, que tiene convicciones democráticas, no tiene más que agradecer y aceptar la invitación" de un mandatario.

"Tuvo la gentileza el año pasado de invitarnos a (al productor) Carlos Rottemberg y a mí, que estábamos muy preocupados" por la situación del teatro ante el impacto de las restricciones adoptadas para contener la pandemia de coronavirus, sostuvo el artista.

Y agregó: "Hablamos de la incertidumbre que tenía él y teníamos nosotros. En el mundo había una parálisis total. Acá se paralizó todo también: la música, el espectáculo, gran parte de la producción industrial. Hablamos de cómo se podía empezar, cuándo".

El dirigente radical se refirió a la polémica generada por la difusión de las visitas a la Quinta de Olivos durante las restricciones, que le valieron a Brandoni ser incluido en una denuncia en la que anteriormente se había apuntado contra el propio jefe de Estado, la actriz Florencia Peña, la periodista Tamara Tenembaum y varias decenas de legisladores del Frente de Todos, entre otros.

"Es lógico que uno acepte la invitación y agradecerlo. Fue un almuerzo muy frugal con su señora (la primera dama, Fabiola Yañez) y al rato nos volvimos cada uno a su casa. Fue una reunión muy amable", explicó. E insistió: "No hay ninguna razón para rechazar la invitación de un Presidente. Un hombre de bien, que tiene convicciones democráticas, no tiene más que agradecer y aceptar la invitación".

Ante la polémica generada por la difusión del Registro de Audiencias de la Residencia Presidencial, Alberto Fernández se había mostrado molesto por las críticas y había defendido las reuniones: "Yo estaba trabajando de Presidente, porque mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas, no a una, a miles... y seguí trabajando, ¿o querían que me me quede encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país". (NA)