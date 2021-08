Eastward anuncia su fecha de lanzamiento con nuevo trailer

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Hace algunas horitas pudimos ver un nuevo trailer de Eastward, el nuevo titulo de aventura de la desarrolladora Pixpil. Con una ambientación post-apocalíptica totalmente desarrollada en pixelart, Eastword se presentara para PC, Mac y Nintendo Switch.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En una historia que desde el inicio nos hace rememorar al dúo que trajo a la vida The Last Of Us, el trailer termina de cerrarnos esta idea con una música en 8bits muy ochentosa. El juego ya se puede adquirir en Steam por el módico precio de ARS $250.

Seguimos apostando con todo nuestro corazón por estas iniciativas tan visualmente hermosas, y con una historia que esperemos este a la altura de todo el trabajo artístico que pudimos ver.