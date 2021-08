Ganó una medalla de bronce en los Juegos de Tokio, embarazada de 16 semanas

La basquetbolista Valériane Ayayi Vukosavljevi, medallista de bronce en los Juegos de Tokio con la selección de Francia, confesó que jugó embarazada tanto el pasado Eurobasket (Francia fue plata) como los Juegos de Tokio.

Valériane prefirió esperar hasta el final de los Juegos para dar a conocer públicamente la noticia.

Además de sus familiares, solo unas pocas personas en el equipo de Francia conocían que estaba embarazada de 16 semanas.

"Traté de ocultarlo lo mejor que pude y como debido al COVID no nos duchábamos como equipo, me duchaba sola en mi baño del hotel", detalló.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La jugadora en ningún momento temió que este embarazo la impidiese disputar el Europeo y los Juegos.

"Me alegré muchísimo cuando escuché la noticia, porque es un proyecto que teníamos desde hace mucho tiempo con mi esposo. Como soy una deportista de alto nivel y estoy acostumbrada a hacer deporte a diario, mi ginecólogo dijo que no habría ningún problema con mi práctica deportiva a los tres meses y medio (de embarazo) y que podría ir a jugar al Euro y las Olimpiadas", dijo.

Lo que sí tuvo claro era que iba a mantener su embarazo en secreto.

"Se lo dije al médico de la selección de Francia y a la entrenadora Valérie Garnier. Quería que alguien del personal médico lo supiera, nunca se sabe lo que podría pasar. Pero quería jugar sin tener que lidiar con las reacciones de otras jugadoras, los medios de comunicación y otros. Tenía el acuerdo del médico de la Federación, el acuerdo médico de mi ginecólogo, y eso era lo principal. La seleccionadora me dijo que si todo estaba médicamente bien contaba conmigo", contó.

Ni siquiera sus compañeras de la selección lo sabían.

"Tenía miedo de que mis compañeras, o incluso los rivales, actuaran de manera diferente conmigo en el campo, con el pretexto de que estaba embarazada. No lo habría encontrado muy justo. En cuanto a los medios de comunicación, simplemente no quería tener que responder otras preguntas que no fueran deportivas. No quería que fuera un evento dentro del evento", justificó.