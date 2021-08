Hora, TV y formaciones: River, con suplentes pensando en Boca, recibe a Huracán

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

River Plate, con un equipo alternativo para preservar titulares con miras al Superclásico del miércoles próximo ante Boca por la Copa Argentina, será local ante Huracán, en uno de los encuentros a celebrase mañana por la cuarta fecha de la Liga Profesional de fútbol.



El partido se jugará en el estadio "Monumental" este domingo desde las 18, con el arbitraje de Facundo Tello y televisación de la señal Fox Sports.



En el historial del profesionalismo "Millonarios" y "Quemeros" jugaron 166 veces con clara ventaja riverplatense de 83 triunfos contra 33 del "Globo" y 50 empates.



River atraviesa un momento de plena felicidad. El equipo de Marcelo Gallardo es el único equipo argentino que compite en la Copa Libertadores, aguarda los cotejos por cuartos de final ante Atlético Mineiro, de Brasil, que eliminó a Boca y está ganando a nivel local con un gran nivel de juego, como el que mostró en su victoria en la fecha pasada como visitante de Lanús por 3-0.



River, que había comenzado el torneo doméstico con dudas y una derrota de local ante Colón con el agravante de que jugó todo el segundo tiempo con un jugador más (fue expulsado Gonzalo Piovi en el equipo santafecino), mejoró a partir del partido ante Argentinos Juniors en el desquite por octavos de la Libertadores (2-0) y ratificó en la Liga con un contundente 4 a 0 a Unión.



El equipo de Núñez hilvanó tres victorias consecutivas con 11 goles a favor y valla invicta, quedando lejos el empate con Argentinos por la Copa y la mencionada derrota ante Colón.



El equipo dirigido por Marcelo Gallardo mejoró individualmente a partir del cordobés Matías Suarez, quien sufre una distensión muscular y no jugará este domingo y seguramente tampoco ante Boca, y también recuperaron su nivel Nicolás De La Cruz y Bruno Zuculini.



Zuculini volvió al nivel que tuvo en su inicio en Racing, le hizo un gol a Lanús y tiene un gran valor táctico para Gallardo, ya que con el batallador mediocampista le sirve a Enzo Pérez para preservar energías a la hora de la recuperación del balón.



A ello se le agrega el gran momento del goleador Braian Romero, la categoría del uruguayo De la Cruz y algunos destellos del colombiano Jorge Carrascal, quien por el momento insinúa más de lo que finalmente concreta.



De todas maneras, ante el "Globo" no estarán los actores principales de este ganador River, porque el miércoles en La Plata se juega el Superclásico ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina, con todo lo que significa este partido para los dos equipos más importantes del fútbol argentino.



Ante semejante desafío Gallardo colocará en el campo de juego una formación con pocos titulares, pero con la lógica y recurrente aclaración de que los suplentes "Millonarios" serían figuras en casi la mayoría de los demás equipos argentinos, incluso de los denominados "Grandes".



Huracán busca reaccionar de una vez por todas y estar a la altura del denominado "Sexto grande" y eso se logra con algo que no provoca hace mucho tiempo, ser protagonista de algún torneo.



Huracán sólo ganó un torneo de primera división, en 1973, y luego fue protagonista en 1974, en 1994 dirigido por Héctor Cuper (lo perdió a manos de Independiente) y en 2009 bajo la conducción de Angel Cappa cuando el título se le escapó en la última fecha ante Vélez.



Ante River, al que le ganó la final de la Supercopa 2014, Huracán, desde mitad de año dirigido por Frank Kudelka, opondrá un equipo con una interesante zaga integrada por Jonatahn Galván y Lucas Merolla, en el medio se destacan Santiago Hezze y Jonathan Candia, más la experiencia de Enique Triverio y Nicolás Silva en el ataque.



- Probables formaciones



-River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Jonathan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Agustín Palavecino, Enzo Fernández, José Paradela y Julián Alvarez; Federico Girotti y Benjamín Rollheiser. DT: Marcelo Gallardo.



-Huracán: Marcos Díaz; Raúl Lozano, Jonathan Galván, Lucas Merolla y César Ibáñez; Santiago Hezze, Fabián Henriquez, Franco Cristaldo y Jonathan Candia; Enrique Triverio y Nicolás Silva. DT: Frank Kudelka.



-Arbitro: Facundo Tello.

-Cancha: River Plate.

-Hora de inicio: 18.

-TV: Fox Sports