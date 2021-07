Giorlandini: "El candidato natural de la UCR es Emiliano Álvarez Porte"

Jorge Giorlandini, vicepresidente de la UCR en Bahía Blanca, sostuvo esta mañana que para encabezar la lista a nivel local "candidatos hay muchos y lo va a decidir el partido, pero en lo personal el candidato natural es Emiliano Álvarez Porte".

"Lo que no sé es si Emiliano quiere ir, porque tiene un cargo clave y un papel muy importante. Hay muchos capacitados, pero ahora tenemos que organizar un comité de campaña, buscar avales y fiscales", amplió en relación al actual subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio.

De cara al cierre de listas previsto para el próximo sábado 24 de julio, un plenario de la UCR determinó que el partido solicitará encabezar la lista seccional en las próximas elecciones dentro de Juntos por el Cambio.

"En el plenario se determinó que Bahía Blanca, por la importancia que tiene dentro de la sexta sección electoral y por ser una de las nueve ciudades mas pobladas del país, tiene la necesidad de encabezar la lista seccional de legisladores", dijo Giorlandini en Panorama, por LU2.

"Esto fue votado por unanimidad y no es en menoscabo de otros distritos —continuó—, pero entendemos que Bahía hace 20 años que viene postergada en este sentido, no tiene un legislador que atienda los requerimientos en particular de nuestra ciudad".

El dirigente también hizo referencia a la candidatura de Facundo Manes a diputado nacional por la UCR en la Provincia.

"Hace muchísimos años que no notaba tanto entusiasmo en las filas del radicalismo. Hay una legión muy grande de hombres y mujeres que están movilizados por una esperanza y que se ha fortalecido con la candidatura de Facundo Manes.

Asimismo, afirmó que "el común de la gente dice que se pelean los radicales, que se pelean los del Juntos por el Cambio, y esto no es así".

"Después de las últimas elecciones partidarias ha habido un fortalecimiento del partido. Todos estamos trabajando para conformar un comité de campaña y buscar avales. Bahía Blanca tiene hoy la oportunidad de presentarse en estas PASO, es la idea", admitió.

"El radicalismo hoy está fortalecido. Tenemos una historia, con gente muy prestigiosa y leyendas. La UCR tiene que ser la columna vertebral de este movimiento, por la experiencia y porque tenemos una disciplina y una cultura democrática que no tienen otros partidos, incluso que conforman este frente. Respeto absoluto por la gente del PRO y de la Coalición Cívica", señaló.

Por último, mencionó que "ir a las PASO no significa criticar al otro, es una primera instancia en la que tenemos que hablar de lo que somos y lo que tenemos".

"Hoy estamos todos juntos dando batalla", completó.

Baylac: "Aspiro a que Manes encabece la unidad"

Por su parte, el histórico dirigente radical Juan Pablo Baylac, contó hoy que aspira a "que Manes encabece la unidad".

"Depende de cómo se la mire, yo creo que la interna fortalece. Si me preguntás qué deseo, te digo que haya unidad", dijo.

En diálogo con CNN Radio, Baylac respaldó a Manes al señalar que "es un neurocirujano con prestigio, tiene vocación, ideas y se ha preparado".

"Tiene un equipo y gente muy importante a su alrededor y, lo más importante, tiene ideas novedosas que trae a la política y que le dan un aire fresco; no es más de lo mismo", subrayó.

Además, declaró que "en pocos días vamos a tener el renunciamiento histórico de (Diego) Santilli".

"Es una opinión personal, no una decisión política. Porque veo las encuestas y Manes está muy lejos de Santilli en térmicos de porcentajes. Además, Manes le ha dado un aire a Juntos por el Cambio muy importante, no solamente porque despertó a la UCR de la Provincia, sino que despertó a la UCR a nivel nacional. Todos los dirigentes han estado convalidando la presencia de Manes como candidato en la provincia de Buenos Aires", detalló.

"Es un hecho importante, sobre todo por venir de una elección en Jujuy, donde le fue muy bien a Gerardo Morales, que es quien encaminó a Manes a esta responsabilidad", completó.