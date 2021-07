Lammens confirmó que el plantel de River deberá aislarse a su regreso de Estados Unidos

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, confirmó hoy que la delegación de River Plate deberá cumplir con el período de aislamiento de rigor cuando durante siete días regrese de la pretemporada en Estados Unidos.



El funcionario, no obstante, explicó que esta medida no impedirá que el plantel de Marcelo Gallardo siga con su preparación para la Copa Libertadores de América y el torneo de la Liga Profesional de Fútbol.



"El aislamiento no impedirá que puedan seguir trabajando y entrenando. Estarán en un hotel y de ahí irán al entrenamiento sin tener contacto con nadie", expresó Lammens en declaraciones a radio La Red.

El titular de la cartera de Turismo y Deportes aclaró que se trata de una disposición del Ministerio de Salud, con el que "siempre" está de acuerdo en relación a las medidas de prevención.



"Hablé con el presidente (Rodolfo D'Onofrio) y con el vicepresidente de River (Jorge Brito), con quienes tengo buena relación. El Ministerio de Salud aduce que no fueron a una competencia internacional y que tampoco estuvieron en burbuja", explicó.



El plantel de River tiene previsto llegar mañana al país procedente de la ciudad de Orlando, donde realizó la pretemporada desde el pasado sábado 19 de junio.

El regreso a la competencia para el "Millonario" será miércoles ante Argentinos Juniors, por el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores.