Carrió renunció a competir en las PASO: "Solo lo hacía por la unidad de los argentinos"

Después de la confirmación de la candidatura del neurocientífico radical Facundo Manes, Elisa Carrió, quien se había mostrado dispuesta a competir en la provincia de Buenos Aires “para unir a todos”, se bajó de la postulación bonaerense. Aludió como motivo principal la prenominación frente a las PASO del referente de la UCR, según indicó esta tarde Infobae.

“Habiéndose confirmado la candidatura de Facundo Manes, mi participación como candidata en la provincia de Buenos Aires carece de sentido histórico y mi sacrificio resultaría inútil. Solo lo hacía por la Unidad de los argentinos y Juntos por el Cambio”, dijo la titular de la Coalición Cívica en un comunicado.

“Habiendo fracasado en el intento de Unidad, renuncio a cualquier candidatura. La Argentina no puede partirse y Juntos por el Cambio no puede convertirse en una guerra de posiciones políticas. Nacimos de una estrategia que se selló en forma personal con Mauricio Macri y luego en la Convención de Gualeguaychú con toda la UCR. Quiera Dios que la Argentina no se parta y se fragmente”, lanzó.

La titular de la Coalición Cívica está aislada en su casa de Exaltación de la Cruz desde que empezó la pandemia, pero en los últimos meses tuvo una gran actividad política, con reuniones secretas y otras que hizo públicas, y que tomaron la forma de mensajes hacia el interior del espacio que cofundó en 2015.

Hoy también Patricia Bullrich anunció su renuncia a ser diputada en la Ciudad de Buenos Aires, dejando el camino libre para María Eugenia Vidal.