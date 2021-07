Vendió su auto y compitió 28 segundos: "No quiero que los chicos pasen lo mismo que yo"

El tucumano Emmanuel Lucenti fue derrotado en apenas 28 segundos por el búlgaro Ivailo Ivanov, por ippón (10-0), en la prueba eliminatoria de 81 kilogramos de judo de 16avos. de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Dos asaltos de cuatro minutos cada uno tenía por delante el combate, pero solo duró 28 segundos. Fue el lapso de tiempo que tardó el búlgaro para derrotar al argentino, en la que fue por lejos su peor participación de las cuatro competencias olímpicas de las que tomó parte.



Lucenti había arrancado esa saga con un 21º lugar en su debut en los Juegos de Beijing 2008, pero en su mejor performance en Londres 2012 accedió a un 7º puesto con el que se llevó para la Argentina un diploma olímpico.



Y su tarea en Río de Janeiro 2016 fue ligeramente inferior, ya que concluyó en un elogiable 9º puesto.



Pero lo de esta cuarta jornada olímpica en la capital japonesa fue tan negativo que ni él mismo lo entendió, y de hecho lo puso así en palabras apenas terminada la competencia.



"No entiendo nada; prefería haberme fundido antes que perder así. Nunca pensé que Ivanov me iba a atacar tan rápido. Esto me deja muy bajoneado porque nunca había perdido tan temprano. No sé qué habrá analizado él de mi para atacarme enseguida, pero este es un golpe a mi orgullo", le confesó Lucenti a la transmisión oficial de los Juegos.

"Necesito estar en el circuito y no varado 4 años con mi mujer varado en aeropuerto". No merecemos tu perdón Ema, nosotros debemos pedirte perdón por no haberte dado todo el apoyo que necesitabas.

"Pero también quiero decir que es muy difícil venir a un Juego Olímpico entrenando solamente en Tucumán y Santiago del Estero. No pude ir a Croacia hace un mes por un tema familiar, pero no sé qué hubiera pasado si hubiese tenido más apoyo, porque a mi no me aprovecharon ni me respetaron", se quejó a continuación el tucumano.



Y en el mismo tono que mezcló bronca y perplejidad, Lucenti fue enfático al desear que "los chicos que vengan abajo no tengan que pasar por lo mismo".



"No quiero que los chicos que vienen abajo pasen lo mismo que yo, que tengan que vender su auto y dormir en aeropuertos, quiero ser un ejemplo pero para que se cambien las cosas. Y a los argentinos solamente me queda pedirles disculpas", finalizó Lucenti, cuyo pasó por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 duró menos de medio minuto.