La artista amenazada por la obra en la Plaza Lavalle hizo su descargo en redes

Luego de renunciar a los trabajos que realizaba en los murales de la Plaza Lavalle, la arquitecta y muralista Mikele Irazusta hizo un descargo por Instagram.

"Hace varios días atrás me empezaron a llegar por redes mensajes horribles, muy violentos; y acusaciones que no son ciertas por el mural que había pintado en la Plaza del Sol", comenzó diciendo Mikele.

Y continuó: "En agosto del año pasado me llamaron de la Municipalidad para intervenir el puente que está entre el Mercado Municipal y la Plaza del Sol. No conocía a nadie de la secretaría ni tenía ningún amigo, todo lo que logré hasta ahora fue a base de esfuerzo personal y nadie me regaló nada, que era uno de los temas de los que se me acusaba".

La arquitecta contó que le habían pedido "no politizar y que sea un mural neutral, colorido, alegre, que le dé vida al puente", para lo que le mostraron de referencia "imágenes de puentes con formas geométricas básicas de colores, ya que pintar un puente en altura no es nada sencillo".

"Me parecía vacío que solo fueran formas, por eso se me ocurrió que utilizar como temática la palabra 'libertad' era una buena manera de homenajear a los desaparecidos, con una palabra universal, sin bandera política. Por otro lado, me parecía importante saber qué significaba esa palabra para la gente después del año difícil de pandemia que pasamos", explicó Mikele.

Entonces hizo encuestas en las redes sociales "para que fuera un mural para la gente y de la gente, para que cuando estuviera terminado las personas se acercaran a ver sus respuestas, encontraran quizás inspiración o un rayito de luz en momentos difíciles".

Detalló que algunas de las frases que estaban eran "poder ser uno mismo, poder elegir, en las calles no más miedo, mesas largas de amigos y familia, poder abrazar sin sentir culpa, expresarse y ser comprendido a pesar de las diferencias, mar, paisaje, pájaros...".

"En cuanto al diseño me mataron, me dijeron que era de jardín de infantes y sé que no es de los más complejos que he diseñado pero ¿saben lo difícil que es pintar sobre tres niveles de andamio con desniveles en el suelo y mirando hacia arriba?", preguntó la muralista en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Luego, continuó con la explicación de su trabajo: "Hice una composición en base a las respuestas que me dieron con frases y dibujos, y en el medio del puente la pregunta: 'Y para vos, ¿qué significa libertad?'. De este mural tomé el grafismo del agua y lo llevé a la fuente, realizando otra encuesta preguntando cuál era el norte para la gente en los momentos difíciles y la mayoría respondió: familia, amigos, música...".

Mikele indicó que recibió muchas críticas por usar palabras como "hijos" y "fe", y también cuestionamientos por algunos colores.

"Mucha gente me dijo que cuando estaba mal se aferraba o se mantenía fuerte por sus hijos, no era que lo puse por un mandato. La otra palabra complicada era fe, y la fe no necesariamente está ligada a la religión. Por otro lado vincularon los colores celeste y turquesa con la idea de provida, casi me muero, les juro que era agua", dijo la arquitecta durante la grabación.

Y añadió: "Igual, ponele que le pifié, que no tendría que haber puesto palabras porque podían interpretarse de diferentes formas, me hubiera encantado que toda esa gente que me dijo de todo en redes se acercara y me dijera 'mirá, estos colores se pueden interpretar de tal manera' o lo que sea, soy una persona súper abierta y lo hubiese cambiado, como lo cambié, porque lo último que quería era que se me vincule con un pensamiento político o religioso. En cambio, lo que recibí fue violencia extrema por redes".

Mikele aclaró que "soy la primera en defender romper estructuras, cambiar paradigmas, hacer lo que realmente te dicta el corazón... Estudié muchísimo para ser arquitecta y cuando terminé, teniendo posibilidades de hacer proyectos, seguí mi corazón y me puse a pintar. ¿De qué estructura me hablan? Con su odio no alcanzaron a ver que de este lado hay una persona que tenía cero bandera política y que tenía buenas intenciones".

Otro de los aspectos cuestionados por algunas personas en las redes sociales tuvo que ver con el accionar del Municipio por no haber realizado un concurso al tratarse de una intervención en un espacio público. Mikele remarcó que entendió esa crítica y por eso se dio de baja: "Entiendo que sea más justo para los artistas de la ciudad, de repente quedé metida en el medio de una guerra de la cual no tenía ni idea. Ahora, ¿no había otra manera de planteármelo? No pasé por arriba a nadie, siempre le puse mucha garra a todo lo que hice", aseguró.

Por último, agradeció el apoyo que recibió de sus allegados y algunos usuarios de las redes y, a modo de reflexión, concluyó: "Hagas lo que hagas, digas lo que digas, la gente va a criticar igual. Al final lo importante es que vos sepas que hiciste las cosas con el corazón y con buena intención, lo demás es ajeno y no podés controlarlo".