La ciudad de las vallas, la ciudad de las pegatinas, la ciudad mamarracho

Italo Calvino –el autor de esa maravilla de libro que es Las Ciudades Invisibles-- estaría en su salsa si tuviese que escribir sobre Bahía Blanca.

“Cuando uno llega a Bahía Blanca no puede dejar de asombrarse de ver a sus mejores edificios escondidos detrás de vallados de chapa, que se vuelven luminosos con los primeros rayos del sol y detrás de los cuales se esconden hermosas obras de arquitectura que se van desarmando ante la indiferencia de sus propietarios. La gente se acostumbra a caminar por veredas angostas y cree que pronto alguien comenzará a reparar los edificios. Ignoran que esos largos cercos solo buscan alejarlos de muros y cornisas, de molduras y ornamentos, de todos esos elementos creados para hacer de la ciudad un lugar de arte y belleza y reconvertidos en amenazadores amasijos de piedra, cal y cemento. Uno sale de Bahía Blanca creyendo que al regresar cada edificio habrá recuperado su esplendor. Es parte de un engaño”.

Con las disculpas del caso a pretender emular al escritor italiano, Bahía Blanca sufre desde hace años el avance de los llamados “cercos preventivos”, que se extienden por metros y metros frente edificios emblemáticos como la Escuela Nº 2 (Vieytes 51, con fachadas sobre Moreno y avenida Colón), la sede de la Aduana (avenida Colón y Estomba) y el que fuera el hotel Sudamericano, en avenida Colón y Brown.

Pero de por sí ese tipo de intervención es poco menos que bochornosa para el paisaje urbano y para sus bienes patrimoniales (todos los edificios vallados están identificados y catalogados por su valor artístico, histórico y cultural), mucho más cuando comienzan a cumplir con una función adicional: servir de soporte para la pegatina de afiches. Ni hablar en tiempos electorales como los que se avecinan, que ya permiten verificar esas primeras acciones.

Lo curioso (o no tanto) es que esa acción de utilizar los cercos con ese destino está prohibida, por legislación nacional, provincial y municipal. No se pueden pegar afiches en la vía pública en lugares no autorizados y mucho menos si atentan contra la estética urbana.

No se puede hacer sin gestionar la debida autorización, utilizar los sitios autorizados y pagar los respectivos derechos. La ley otorga al municipio poder de policía para ejercer ese control y establece multas que alcanzan los 500 mil pesos, que pueden ser aplicadas al propietario del bien, a quien coloca el afiche o al promotor del espectáculo o la actividad que se publicita.

Y si ese poder de policía no se aplica, a veces funciona un camino alternativo. El mismo puede verse en el cerco del edificio de la Aduana (avenida Colón y Estomba). Sobre los tableros de madera se ha grabado, con letras mayúsculas, rojas, la leyenda: “Prohibido fijar carteles”. Esa sola presencia es tan efectiva que en los tres años que lleva colocado nadie ha colocado afiche alguno.

La ciudad es un bien de todos y toda intervención desacertada afecta en muchos sentidos a sus habitantes, que la caminan cada día.

Ahora sí, para cerrar este deseo de encontrar en algún momento una respuesta lógica a su cuidado y su preservación, unas líneas verdaderas --pura poesía-- del auténtico Calvino.

“Claro que también en Ipazia llegará el día en que mi único deseo será partir. Sé que no tendré que bajar al puerto sino subir al pináculo más alto de la fortaleza y esperar que una nave pase por allá arriba. ¿Pero pasará alguna vez? No hay lenguaje sin engaño” (Italo Calvino, Las ciudades invisibles)