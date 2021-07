"En algún momento pensé que me iba a perder la final", dijo el "Cuti" Romero

El defensor del seleccionado argentino Cristian "Cuti" Romero aseguró hoy que su idea era jugar "como sea" la final de la Copa América ante Brasil a pesar de la lesión en la rodilla derecha que puso en duda su inclusión en el equipo titular.

"Quería jugar como sea, no me importaba qué iba a pasar más adelante, me importaba ese día. A la Selección la pongo por delante de todo", afirmó Romero en diálogo con ESPN.

"En algún momento pensé que me iba perder la final; tenía un pie afuera. Nunca me había lesionado y justo me pasó en la Copa. Tenía mucha bronca. Mi rodilla no estaba bien y la mañana del partido me entrené un poco y llegué con lo justo", señaló el defensor de Atalanta, de Italia.

"Por suerte (Lionel) Scaloni me entendió y jugué casi todo el partido. Le pude aportar algo al equipo", agregó "Cuti".

Romero, de 23 años, afirmó que la obtención de la Copa América en Brasil significó "un alivio para toda una generación" de futbolistas, con el crack rosarino Lionel Messi a la cabeza.

"A Messi lo conocí en el predio. Tenía esas ansias de compartir entrenamiento con los mejores jugadores del mundo que ganaron tantas cosas importantes. Me recibieron de gran manera. Son grandes personas que me permitieron adaptarme muy rápido", indicó Romero.

"Estuvimos 45 días encerrados, compartimos todo, se hizo difícil estar lejos de la familia, pero el esfuerzo sirvió y lo coronamos con algo muy importante", cerró el defensor cordobés que es pretendido por Manchester United de Inglaterra.