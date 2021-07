Oscar Parrilli y Claudio Belocopitt se cruzaron por el rol de la medicina privada

El senador oficialista Oscar Parrilli mantuvo este martes un cruce con el dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, relacionado al rol de la medicina privada en el país.

El contrapunto se dio durante el debate en comisión del proyecto de Parrilli para limitar las tasas de interés por mora en servicios públicos, las tarjetas de crédito, los colegios privados y la medicina privada.

Al tomar la palabra, Belocopitt criticó la iniciativa del senador kirchnerista: "Si no incentivamos tasas más elevadas para que la gente cumpla, este aumento de morosidad va a crecer", se quejó el empresario.

Y agregó: "Este aumento de costos se tiene que distribuir entre todos los usuarios. Vamos a perjudicar a los que pagan en desmedro de los que no. Y si fuera por los que no pueden, todos de acuerdo, pero la especulación, queridos amigos, existe".

Luego, Parrilli pidió responder y lo cruzó: "Reconozco en el señor que habló un experto en reclamos al Estado, en tratar de demostrar siempre que el Estado no sirve, no anda, no funciona y que los dejen a ellos hacer las cosas libremente que la sociedad va a andar mucho mejor. La historia no ha sido precisamente así".

"Entre 2016 y 2019 se dejó libre todo y concluyó en una fuga de capitales de 86.000 millones de dólares, una deuda que estamos pagando todos los argentinos y no los sacaron los usuarios de servicios públicos, lo sacaron los bancos, las financieras, las empresas que ganaron sumas fenomenales. Está el detalle en el informe del Banco Central, lo puede buscar", apuntó.

Belocopitt volvió a pedir la palabra para contestar: "En cuanto a los datos de la deuda, que creo que está haciendo referencia a mí en lo personal, podemos discutirlo donde quiera".

"Debería sentir orgullo de un empresario que ha creado la cantidad de puestos de trabajo que me ha tocado crear desde que estoy en Argentina, desde lo seco, desde la nada. Más de 14 mil personas", retrucó.

Y agregó: "No descreo del Estado. Pero los que optan por la medicina privada, votan y eligen la medicina prepaga de salud, si no la tendrían gratis en el Estado, porque consideran que lo hace mejor, se encuentran mejor atendidos".

Por último, el senador oficialista volvió a tomar la palabra para cerrar el contrapunto: "No hice alusión personal, desconozco lo que dice, no tengo nada contra él, simplemente mencioné una situación y hechos objetivos públicos", finalizó. (NA)