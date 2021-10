Por qué se celebra el Día Internacional del Rock

El 13 de julio de 1985 el mundo fue testigo de un concierto de rock sin precedentes. Las bandas más importantes se reunieron en el concierto Live Aid, que se llevó a cabo en el Estadio de Wembley, de Reino Unido, y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia, Estados Unidos, con el objetivo de recaudar fondos para los países más pobres de África, que estaban atravesando una severa crisis de hambruna. Y el espectáculo fue tan impactante que cada aniversario de aquella fecha se conmemora el Día Internacional del Rock.

La organización del mega evento estuvo en manos de Bob Geldof, un cantante, actor y activista irlandés que al ver situación crítica en la que estaban sumergidos los ciudadanos del "Cuerno de África" -conformado por Somalía, Etiopía, Eritrea y Yibudi- no dudó en tomar cartas en el asunto. Con la idea de juntar a las bandas más importantes del momento sobre un escenario, fundó la organización Band Aid Trust para poder financiarlo. Y claro que lo logró.

Durante el concierto que se realizó en simultáneo en dos continentes durante 16 horas, y fue transmitido en directo en más de setenta países, estuvieron presentes Paul McCartney, Mick Jagger, Stevie Wonder, Madonna, David Bowie, Eric Clapton, Duran Duran, Led Zeppelin, Black Sabbath, Sting, Jugas Priest, Scorpions, Billy Joel, Carlos Santana y Phil Collins -quien primero actuó en Wembley como solista, acompañó a Clapton como baterista y al terminar tomó un avión para subirse al escenario en Filadelfia solo y junto a Led Zeppelin-, entre otros destacados artistas.

Pero sin lugar a dudas, una de las presentaciones más destacadas fue la de Queen. La banda liderada inglesa conformada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon había anticipado que repasaría sus mejores canciones y terminó dando uno de sus conciertos más icónicos. De hecho, llevaban un tiempo separados y decidieron reencontrarse sobre las tablas por el atractivo que les generaba este evento a beneficio.

Con apenas unos días de ensayo, salieron a escena con la sinfónica "Bohemian Rhapsody" y luego tocaron "Radio Ga Ga", "Crazy Little Thing Called Love" e hicieron un cierre a lo grande con "We are the Champions". El show fue tan perfecto, no solo para los músicos sino para los miles de espectadores, que formó parte de "Rapsodia Bohemia", la película sobre Mercury que se estrenó en 2018.

De esta manera, Geldof logró su objetivo de juntar el dinero para las víctimas de la hambruna, superando los 100 millones de dólares y además, fue el impulsor de un hecho histórico en el ambiente musical.