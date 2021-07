Luis Ventura fue convocado para participar en "MasterChef Celebrity 3"

A lo largo de su carrera en los medios, Luis Ventura ha hecho de todo. Generó y protagonizó una infinidad de escándalos, fue una de las figuras más fuertes de "Intrusos", estuvo al frente de una revista de espectáculos y actualmente es el presidente de APTRA. Si algo le faltaba era formar parte de un reality show y según reveló Pablo Montagna en "Pasa Montagna", el programa que conduce en Radio Rivadavia, el periodista de América TV fue convocado para participar en "MasterChef Celebrity 3".

Si bien todavía no arregló su contrato, Ventura tiene confianza para participar del programa no solo por sus conocimientos del show, sino porque desde que se separó de Estelita, su exesposa y madre de sus hijos mayores, se vio obligado a aprender a cocinar y se desenvuelve bien en la cocina. Días atrás, reveló lo que va a hacer el día que decida retirarse de los medios. "El día que me jubile voy a poner un aviso clasificado que diga: ‘Vendo archivo de cinco millones de pesos’", disparó en el último programa de "Fantino a la tarde" con simpatía.

Cabe recordar que en las primeras dos ediciones del ciclo de cocina participaron figuras de diferentes ámbitos, aunque en su mayoría fueron actores y actrices. Del mundo del deporte estuvieron el Turco García, "El Loco" Dalla Libera y Hernán Montenegro; de la música, Patricia Sosa, El Polaco, Cae y Juanse y María O'Donell, Analía Franchín y Fernando Carlos fueron los representantes del ambiente periodístico.

En un principio, Telefe había decidido apostar a una tercera entrega del certamen a fines de 2021, cuando terminé "La Voz Argentina". Sin embargo, para darle un respiro al formato, las autoridades del canal decidieron que regrese "Bake Off, el gran pastelero", con la conducción de Paula Chaves, y ya está abierta la convocatoria a pasteleros amateurs.

Todavía no está confirmado quiénes integrarán el jurado. En las primeras dos ediciones estuvieron Pamela Villa, Christophe Krywonis y Damián Betular, pero este año, el cocinero francés abandonó el canal de las pelotas para sumarse a "Lo de Mariana" en eltrece y Betular tomó su lugar en "MasterChef". Dado que el reconocido pastelero oriundo de Dolores fue una de las figuras más queridas del certamen de cocina, los productores deberán evaluar si conviene que esté en los dos concursos o solo en uno.