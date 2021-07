El bahiense que cambió de equipo para apuntar un poco más alto

Si bien tenía opción a contrato por otra temporada, finalmente Juan Pablo Pietrelli optó cerrar una etapa y comenzar otra con mayor proyección deportiva.

A los 29 años el bahiense se incorporó a Anglet Olympique Rugby, un club vasco de la zona en los Pirineos que jugará la próxima temporada del Federal 1.

"Es un club que tiene un mejor proyecto deportivo, con proyección a ProD2. La propuesta me llegó cuando estaba en Argentina, por lo que tuve que anticipar mi regreso a Francia. Ni bien llegué, firmé", dijo El Ruso, centro formado en Sociedad Sportiva, con paso por CASI (Buenos Aires), Gernika (España) y las últimas cuatro temporadas en Saint Jean de Luz, club que estará en el mismo grupo de su nuevo destino (4).

El torneo comenzará el 5 de septiembre y en la misma categoría estará otro bahiense, el primera línea Marco Ciccioli (RC Nimois) aunque en la zona 3.

Foto: prensa UAR.

Pietrelli, quien juega como centro, también acredita presencias en el seleccionado Los Pumas 7s y el combinado argentino Desarrollo de seven.

Con el primero fue campeón del Seven de Viña del Mar (Chile) el 18 de enero de 2015 y también fue campeón del seven playero de Brasil. Con el plantel Desarrollo fue sucampeón del Seven de Taraguy (Corrientes).

También integró los seleccionados de la Unión de Rugby del Sur, mayores y juveniles. Con el Juvenil ascendió a zona Campeonato en el Argentino de 2010.

