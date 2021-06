“Se acumularon situaciones que no me transmitían confianza con el equipo”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

El hombre no se da por vencido. La seguidilla de magras cosechas y la pérdida de protagonismo lo desaniman pero no le harán bajar los brazos tan fácilmente.

“Hay cuerda para rato”, deja en claro el pigüense Sergio Alaux (44). Aunque también admite que, para recobrar la senda puntera de antaño, lógicamente será necesario dar un golpe de timón.

Y es ello lo que se trae entre manos el piloto radicado en Trenque Lauquen, quien renovará los aires en pos de situar a su Chevy N°75 en la consideración mayúscula del actual parque de Turismo Carretera, la categoría nacional por excelencia.

“No viene siendo el año que esperamos y por eso se decidió el cambio de equipo. Después de un tiempo fuera de las pistas, producto de la pandemia, y muchas cosas que ello conllevó para nosotros, decidí volver este año y apostar por este proyecto. Pero la realidad es que, si bien se fue trabajando y se probó, no tuve el salto de calidad esperado”, expresó Alaux, respecto de su desvinculación del Sport Team.

Cinco competencias (se ausentó en la segunda programación) y un 20° puesto, logrado hace una semana en San Nicolás, como mejor resultado; un saldo muy pobre para el ganador de la competencia 75° Aniversario del TC (en 2012).

Aunque afirma el pigüense que no fue ese el desencadenante para pegar el portazo.

“Además hubo algunas cosas que no me terminaron de conformar, independientemente de los resultados, que me llevaron a tomar la decisión y buscar una nueva alternativa. Digamos que fueron una acumulación de situaciones que no me transmitían confianza para seguir apostando por esta estructura. Y al margen de eso, deportivamente las cosas tampoco terminaron de funcionar como lo esperábamos", recalcó.

—¿Hay tratativas?

—Tenemos un par de alternativas en mente, pero no quiero anticipar nada por ahora. Estamos analizando cuál es la mejor opción, además de definir el cuerpo técnico y, sobre todo, la gente. La mayoría de los equipos están penando con el grupo de trabajo en los autos, especialmente después de la pandemia. En nuestro caso, esa era la falencia más grande, el personal.

“Sí tengo decidido que quiero continuar con Fabián Fuentes como ingeniero, quien me dejó muy conforme con lo que ha hecho en el chasis ", aclaró.

—¿Se analizaría una estructura propia?

—Me gusta mucho la idea, y tal vez en el futuro pueda concretar la idea de equipo propio. Pero hoy por hoy no nos dan los tiempos. Pero volvemos al tema de la gente y la disponibilidad. Si las estructuras ya consolidadas están complicadas desde ese aspecto, imaginate si se empieza de cero.

—Cuando hablás de gente, ¿te referís a mecánicos y los que están a diario al lado del auto?

—Exactamente. Porque, más allá del chasista, la clave del equipo es la persona que te arma el auto; eso es lo que te posiciona realmente en pista, considerando que todas los chasis de cada marca son prácticamente iguales. Me refiero al tipo que se encarga de alinear, acomodar la altura del auto, el armado, la prolijidad, etc. Eso hace mucho a la performance a la hora de acelerar.

—No hace mucho hablábamos de complicaciones para reunir el presupuesto. ¿Hoy cuál es la situación al respecto?

— No digo que me sobre, pero tengo lo lógico. Pero en el TC de hoy parece que nunca alcanza lo que uno tenga para gastar. Pero dentro de todo estoy bien respaldado, más la buena atención en los motores de Daniel Reina resuelto; en esa parte estoy muy bien y tranquilo, gastando mucho menos que varios pilotos. Digamos que con Daniel se logra un mejor motor con capacidad, más que con dinero.

—¿La idea es estar en la próxima?

—No me quita el sueño. Quiero analizar las mejores opciones disponibles y definirlo tranquilo. El cambio que busco hacer espero que sea por mucho tiempo.

El TC de estos días

Casi 20 autos encerrados en un segundo. Esa estadística, correspondiente a la última clasificación disputada, grafica la extrema paridad actual del TC.

“La categoría está cada vez más difícil. Y encima hoy te limitan mucho las pruebas comunitarias. Nosotros en el pasado podíamos hacerlo mucho y así competirle de igual a igual a las grandes marcas”, explica Alaux.

"El presupuesto siempre hace la diferencia, porque muchos cuentan con dos motoristas y varios impulsores, lo que permite hacer más desarrollos. Las tapas de cilindro son iguales, pero teniendo muchas, a la larga, lográs un plus. Y ni hablar de las herramientas técnicas que disponen; eso facilita el desarrollo directamente en el taller", cerró.