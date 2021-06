Transporte y recreación: miles y miles de bicicletas en Punta Alta

Durante buena parte del siglo pasado, Punta Alta tuvo un alto índice de utilización de la bicicleta, no solamente como recreación sino también como transporte.

Tal es así que fue conocida como “La ciudad de las bicicletas”.

Los viejos vecinos y vecinas recuerdan esa época, en que un mar de miles y miles de operarios y militares montados en sus bicicletas anegaban los ingresos y egresos de la Base Naval dos veces al día, conformando un inusual espectáculo pocas veces visto en otras ciudades argentinas.

Durante años, más de cuatro mil obreros y personal subalterno (marinería y suboficiales) usaban las bicicletas para concurrir a la Base y su salida constituía un espectáculo en sí mismo, desbordando la calle Irigoyen.

El testimonio del señor Horacio M. Villanueva es significativo:

“El de las bicicletas en nuestra ciudad fue un fenómeno probablemente único en el País. A la salida de los obreros de la Base Naval en los años ’50/’60 en la calle Humberto 1º al 300 se tardaba para poder cruzar de una vereda a la de enfrente. Un solo taller (Talleres Generales) ocupaba unos 4000 operarios. Era la admiración de todos los visitantes foráneos. Luego esas bicicletas se trocaron en motos y posteriormente en autos".

Los testimonios de antiguos pobladores de la ciudad son abundantes al respecto y todos ellos coincidentes de esa enorme cantidad de ciclistas que todos juntos se concentraban en los horarios de ingreso y egreso del Arsenal.

Por esa época, tal era el desfile de bicicletas hacia o desde la Base que, por ejemplo, según testimonios de la señora Susana Pomponio:

“Estudié en la Técnica de Humberto…y había que apurarse a cruzar antes de las 14 o esperar a que pasaran todas…".

Y la señora Amanda Ofelia Fernández concuerda:

“Salían por la calle Alberdi alrededor de las 2 de la tarde no se podía cruzar la calle, era una caravana”.

Sergio Mugione recordaba así lo referido por su papá: “Mi padre me contaba que cuando era chico vivían en calle Luiggi y en ese entonces a Punta Alta no se le llamaba la ciudad del asfalto todavía, pero calle Ingeniero Luiggi era una de las pocas asfaltadas, y todos los obreros de la base salían por puesto tomaban por calle Colón que en ese entonces se llamaba si no me equivoco el Progreso y luego doblaban en calle Luiggi y veían pasar el pelotón de bicicletas como si fuera una carrera".

El espectáculo era un atractivo incluso para los más chicos. Así lo recuerda, por ejemplo, Jorge Luis Giordano:

“Recuerdos de mi infancia que jamás olvido. Yo vivía en la calle Humberto entre Rivadavia y Mitre, iba todos los días a la esquina de Humberto y Rivadavia a ver pasar la caravana de bicicletas”.

Y en un testimonio coincidente, Ricardo Guillermo Frisco relató:

“Vivía en Paso e Irigoyen e iba a Colón y Alberdi a ver salir a los obreros, entre los que estaba mi Viejo, con su bicicleta que si mal no recuerdo era inglesa, la tuvo durante años, aún jubilado. Nos juntábamos varios mocosos en esa esquina. Recuerdo emocionante".

Por su parte, Américo Lohin dejó escrito también su recuerdo del ingreso a la Base:

“Me cuento entre quienes usaron la bicicleta para ir diariamente a la Base Naval, era más practico que ir en auto o en colectivo (salvo días de lluvia) en los 60 las Bici debían ser patentadas en la Municipalidad (la patente era anual y muchos las iban agregando en los rayos de las ruedas). Para ingresar a la Base Naval debían tener los correspondientes Ojos de Gato e iluminación con Linterna Fija (Venían unas cuadradas que se encastraban en una pieza que la bici traía debajo del manubrio) otras más sofisticadas tenían una Dinamo que giraba por medio de la rueda trasera y alimentaba el farolito frontal".