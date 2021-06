Laurita Fernández encabezará "El club de las divorciadas", un talk-show para "ayudar a las mujeres"

La actriz y bailarina Laurita Fernández conducirá a partir del lunes próximo a las 16, en la pantalla de eltrece, El club de las divorciadas, un "talk-show" que contará con nueve participantes mujeres que "compartirán historias de vida, de separaciones e historias de pareja", y cuya fin será dar contención y herramientas para afrontar los problemas que se plantean en el ciclo.

Inquieta, dúctil y siempre abierta a los cambios y a las oportunidades que se le van presentando en el camino desde su debut en ShowMatch (2010), la conductora de 30 año, regresa a la TV de la mano de esta nueva producción de Kuarzo, entusiasmada por el desafío que implica para ella estar al frente de un espacio y, señaló, por las ganas de ser parte de un programa "que quiere ayudar".

"Acepté la propuesta porque es un formato completamente distinto al que venía haciendo en el Cantando 2020 (eltrece) o en Combate (elnueve) y porque es un ciclo que quiere dar servicio e información; me parece buenísimo que en este momento del país y del mundo exista un espacio en la tele que quiera ayudar, encima a mujeres, lo cual no quiere decir que vamos a hablar mal de los hombres, no se busca señalar ni buscar culpables de nada, sino encontrar soluciones a los problemas que se plantean", apunó Laurita Fernández.

La sexóloga Alessandra Rampolla, el psicólogo Gabriel Cartaña, la abogada Viviana Koffma y el especialista en temas de familia y pareja Marcelo Ceberio acompañarán a las participantes en su problemática y darán asesoría legal, emocional y sexual.

"Ellos ayudarán a encontrarle la vuelta a los problemas que se plantean en el programa y se encargarán de llenarnos de herramientas para ver qué hacer con esas cuestiones que a veces uno no sabe para donde disparar", dijo Laurita.

Además las participantes estarán abiertas y receptivas al público. "En el ciclo se debatirá sobre asuntos y situaciones con las que tanto la gente desde su casa —que podrá participar desde sus redes sociales— como las participantes, se sentirán reflejados en algún sentido", contó la bailarina.

Y agregó: "Se van a hablar sobre temáticas muy comunes y que si tenemos determinada edad atravesamos, o estamos atravesando o nos van a atravesar en algún momento".

A El club de las divorciadas se sumarán invitados famosos, profesionales, sorpresas y, según adelantó la misma conductora, habrá "alguien conocido que contará su historia por primera vez, se tratará de alguien que hasta el momento no había hablado sobe ese tema".

La artista, que a lo largo de su carrera estelarizó musicales, condujo en radio y se animó a la actuación —su primer protagónico fue en la serie Inconvivencia junto a Tomás Fonzi—, habló también sobre su debut en cine con la película Granizo, que estelariza junto a Guillermo Francella y dirige Marcos Carnevale, y de un presente que la encuentra trabajando, plena y haciendo lo que le gusta.

—¿Cómo conviven la bailarina, la conductora y la actriz? ¿Son facetas que se retroalimentan de algún modo?

—Conviven porque tengo la oportunidad de hacer todo lo que me gusta hacer, cuando hay musicales en teatro puedo disfrutar de bailar, y este año y el año pasado tuve la oportunidad no solo de conducir, sino también de actuar, participando en la serie Los Protectores, una comedia de Adrián Suar y Marcos Carnevale que va a salir muy pronto y que está producida por Kapow para Disney. Y este año también actué en una película, Granizo, que se verá por Netflix y que está protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por el mismo Carnevale, Sobre ella lo único que puedo adelantar es que el personaje de Francella me odia.

—¿Cómo fue experiencia de trabajar con ellos?

—La experiencia fue maravillosa, son lo más, fue un honor trabajar con ellos. Todos sabemos quién es Francella, pero yo no conocía la manera en que trabajaba; tan minucioso, tan detallista, tan profesional, tan estudioso, me encantó su manera de hacer las cosas, y ni hablar de Carnevale, que es una de las personas más lindas que conocí el año pasado. Es un gran profesional pero mejor persona aún, así que muy feliz, aprendí mucho y quiero seguir aprendiendo.

—¿Cómo llevás el tema de la exposición mediática? ¿Es algo a lo que estás acostumbrada o te incomoda en ocasiones?

—Empecé en la tele con ShowMatch. Yo conocí que trabajar en el medio significaba ese nivel de exposición, porque estaba en el programa más popular del país, entonces no tuve la experiencia de que las cosas sean de otra manera. Todo tiene su lado A y su la B, pero siempre en la balanza pesa lo positivo, porque gracias a ese espacio en ShowMatch yo pude mostrar lo que sé hacer, y no hubiese sido igual de otra manera. Celebro y agradezco haber tenido ese espacio y que después me llamen para trabajar de eso. Jamás renegaría de la exposición ni de las cosa lindas que tiene el hecho de ser conocida, mi trabajo tiene algo muy lindo y es que alguna manera te conecta con la gente. Aunque tiene sus momentos, siempre pesa más lo positivo en mi caso.

—¿Cómo estás viviendo este presente de mucho trabajo?

—Este presente lo disfruto un montón, soy más grande ya también, entonces vivo las cosas de otra manera, con mucha alegría, muchos sueños y todavía hay metas por cumplir, y haciendo lo que me gusta. Lo valoro mucho, me levanto con ganas, así que feliz. (Télam)