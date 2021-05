"Paren la violencia": colombianos marcharon en Bahía por la situación de su país

"Paren la violencia" pidieron los ciudadanos colombianos que marcharon en Bahía Blanca tras las protestas en Colombia contra el proyecto de reforma fiscal -ya retirado- del presidente, Ivan Duque, que dejaron casi 30 muertos.

La protesta también fue contra la represión de las fuerzas de seguridad que han dejado decenas de muertos y heridos.

Durante la manifestación se vieron carteles con consignas como "Nuestros cuerpos no son territorio de guerra", "Tenemos un meme como presidente", "Colombia llora pero no se rinde", "S.O.S Colombia", "Que lo injusto no sea indiferente", "El Gobierno roba, la policía mata, la prensa miente" y "Colombia en alerta roja", entre otros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La crisis que sacude a Colombia fue por el rechazo a una reforma tributaria impulsada por Duque. Pese a que el presidente anunció el retiro del proyecto impositivo y que estaba dispuesto a negociar uno nuevo con la oposición, el descontento de ciertos sectores continuó.

Hechos vandálicos se viven en las principales ciudades colombianas con quemas de comercios y saqueos. Como resultado de la represión, que está bajo investigación, ya son 26 las víctimas fatales.