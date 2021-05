Lautaro Martínez habló tras ser campeón: el título con Inter, lo cerca que estuvo de Barcelona y más...

El bahiense Lautaro Martínez habló hoy tras consagrarse campeón de la Serie A con Inter, el pasado fin de semana, en lo que significó su primer título como profesional.

El exdelantero de Liniers dialogó en ESPN sobre su presente, la Selección, las veces que le dijo que no al Real Madrid y el sueño de volver algún día, entre otras cosas.

Las mejores frases:

*Su presente

-"Soñaba con todo esto, con tener una familia, con ganar títulos. Hoy tengo una familia conmigo que me acompaña, mi familia en Argentina y el primer título".

-"Creo que la Liga Italiana es una de la más difíciles para jugar, es muy táctica. Acá se trabaja mucho en lo táctico, es difícil cuando los equipos se meten atrás ,tenes mucha gente rodeándote. Te hace mejorar, te hace crecer, jugar más rápido, tratar de buscar el espacio correcto".

*Barcelona y Messi

-"Estuve cerca de Barcelona. Fueron cosas muy importantes para mí, pero al fina al Barcelona tenía problemas económico y ahí la decisión fue quedarme en Inter y afrontar este año para seguir creciendo y por suerte pude conseguir un título".

-"Hablaba con Leo (Messi), cuando estábamos en la Selección. Era una linda oportunidad, estuve realmente muy cerca, por pequeños detalles no se pudo dar. Por suerte creo que acerté también, porque hoy tengo un título".

-"Leo es muy tranquilo, no se metía tampoco. Solo me preguntaba como estaba la situación y no mucho más".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

*La Selección

-"Uno siempre quiere ganar todo, pero cuando se pone la camiseta de la Selección pasan cosas por la cabeza, por el cuerpo, que no todos los días te pasan. Cada vez que entras al predio o te pones la ropa, se sienten cosas que no se sienten siempre. Eso es algo importantísimo, porque todos los jugadores argentinos lo sienten de esa manera. Me gustaría ganar el Mundial, la Copa América, la Champions, todo".

*¿Real Madrid?

-"La primera vez que me vinieron a buscar estaba Solari (Santiago) de entrenador en el Real Madrid B. En principio ya le haabía dicho que no, recién había llegado a Racing y no me sentía preparado para irme aún más lejos de Bahía Blanca".

-"La segunda vez ya cuando jugaba pero no jugaba, me habían ofrecido firmar un contrato pero dije que no, que no me sentía preparado y que quería tener un nombre en el fútbol argentino".

*El sueño de volver

-"A Racing lo sigo siempre, miro todos los partidos. Mi señora me quiere matar porque acá es tarde cuando juega. Se hizo un recambio, el club está bien, está ordenado. Cuando se cambian muchos nombres hay que tener paciencia".

-"Ojalá algún día pueda volver, se lo digo siempre a mi señora: es mi sueño volver a Racing. Después dependerá de muchas cosas, recién me acabo de ir no puedo prometer cuano pero si que en mi cabeza está la idea de volver".