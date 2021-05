Otra baja en el equipo de Campazzo; un partido de superhéroes y ovación para Manu Ginóbili

Denver no pudo ante Los Angeles Lakers, que no tuvo a LeBron James -lesionado- pero que contó con un decisivo Anthony Davis, para estampar el 93 a 89.

La última imagen que quedó de Facundo Campazzo fue intentando un triple sobre el final y Davis volando hasta la línea de tres para taparlo, defensa que terminó por decretar el resultado.

No obstante, el cordobés redondeó una buena actuación, básicamente en el tercer cuarto, con gran defensa y activo ofensivamente.

Su planilla final la completó con 36m44 en cancha, más 8 puntos (1-4 en triples, 2-2 en dobles y 1-2 en libres), 8 asistencias, 5 recuperos, 4 rebotes y 2 pérdidas.

Al margen de la derrota, los Nuggets se habían asegurado previamente el ingreso a playoffs, tras la caída de Portland.

El saldo negativo, más allá del resultado, fue la lesión en el aductor de PJ Dozier, quien de esta manera engrosa la lista de bajas en las que ya figuraban Jamal Murray, Will Barton y Monte Morris.

Curry, "animado"

Marvel y NBA ofrecieron una innovadora edición, en lo que fue la victoria de Golden State ante Pelicans, por 123 a 108, con una gran actuación de Stephen Curry, autor de 41 puntos (8-18 en t3, 6-8 en t2 y 5-6 en t1).

La transmisión en vivo incluyó elementos de una historia original de Marvel y personajes icónicos como Iron Man, Black Panther, Captain Marvel, Captain America, Black Widow y Doctor Strange. Además de efectos especiales, imágenes en 3D y animaciones creadas especialmente para este partido.

Estuvieron Manu y Oberto

San Antonio perdió como local ante Utah Jazz, por 110 a 99. Estuvieron en el estadio Manu Ginóbili y Fabricio Oberto, quienes fueron ovacionados cuando los mostró la cámara.

all kinds of San Antonio icons came through last night! 🐐🎤👩‍🍳 pic.twitter.com/gjT8uq6F6c

¡De locos!

Washington superó a Indiana por 154 a 141, con 24 asistencias y 21 rebotes de Russell Westbrook.

History tonight at @CapitalOneArena.@russwest44 recorded the third 20-20 game in NBA history with 14 points, 21 rebounds, and 24 assists! pic.twitter.com/mgAkJobwu8