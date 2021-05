Por si no les quedaba claro, Zinedine Zidane escribió una carta expresando lo que pensaba, cerró la puerta y se fue

El francés Zinedine Zidane explicó a través de una carta que hizo pública en los medios que su renuncia al Real Madrid se debió a la "falta de apoyo y de confianza" por parte del club en el que ganó cuatro Liga de Campeones, una como jugador y tres como DT.

"Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo", explicó el entrenador, mediante una carta dirigida a los socios e hinchas de la Casa Blanca.

"He tenido el gran honor de ser jugador y entrenador del club más importante de la historia, pero ante todo soy un madridista más. Por todo ello quería escribirles esta carta para despedirme de ustedes y explicarles mi decisión de dejar el cargo", abundó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Estaba aquí para conquistar trofeos pero, más allá de esto, están los seres humanos, las emociones, la vida y tengo la sensación de que estas cosas no han sido valoradas", confesó Zidane en su carta publicada por el diario AS.

Luego, agregó: "Me voy, pero no me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar. En mayo del 2018 me fui porque después de dos años y medio con tantas victorias y tantos trofeos sentía que el equipo necesitaba un nuevo discurso para mantenerse en lo más alto. Hoy las cosas son diferentes".

"Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo. Conozco el fútbol y conozco la exigencia de un club como el Madrid, sé que cuando no ganas te tienes que ir", subrayó.

Zidane anunció su renuncia al cargo de entrenador del Real Madrid a pocos días de la finalización de LaLiga, en la que el equipo perdió la chance de lograr el título, que fue obtenido por el Atlético de Madrid del argentino Diego Simeone.