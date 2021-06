Fernández recibió a la DAIA tras el voto para investigar posibles abusos a los derechos humanos en Israel

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El presidente Alberto Fernández recibió hoy a las autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), a quienes les aseguró que el voto a favor de una investigación sobre posibles abusos de los derechos humanos en Israel y los territorios palestinos "atendió el informe Bachelet", informaron fuentes oficiales.



En la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del 27 de mayo, el representante argentino, Federico Villegas, se pronunció a favor de esa investigación, que fue aprobada por 24 de los 47 miembros de la entidad.



La DAIA sostuvo que "hay otras maneras de condenar al terrorismo", aunque "aceptó la explicación" del Presidente, añadieron las fuentes.



"Creemos que la abstención, ni hablemos de rechazar la moción, para Argentina hubiese sido un escenario más prudente", dijo Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, en rueda de prensa en Casa Rosada.



Y señaló que "eso era muy importante", porque la Argentina "es en derechos humanos un ejemplo único en el mundo y sobre todo en América Latina".



Knoblovits consideró que "lo que correspondía a Argentina era abstenerse", pero los dirigentes de la representación política de la comunidad judía argentina entendieron la decisión del Gobierno.



Añadió que fue "una cordial reunión", además "sumamente honesta, ágil y transparente".



Del encuentro, realizado en el despacho presidencial durante algo más de una hora, también participaron el canciller Felipe Solá y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri.



Por la DAIA estuvieron, además de Knoblovits, el vicepresidente primero, David Stalman; el secretario general, Alejandro Zuchowicki; el tesorero, Marcos Cohen; y el titular del Consejo Federal (DAIA Tucumán), Fabián Neiman.



Knoblovits explicó que Argentina "respetó históricamente el multilateralismo y lo que han hecho fue atender el informe Bachelet", con el cual la DAIA puede "no estar de acuerdo".



Las fuentes oficiales coincidieron en que "la reunión fue honesta y transparente" en un "ambiente de cordialidad".



"Ambas partes escucharon con respeto las exposiciones", añadieron los portavoces.



El presidente de la DAIA cuestionó el "estar en el espacio de Consejo de Derechos Humanos con países que no son democráticos y que violan sistemáticamente los derechos humanos y no respetan las libertades individuales y minorías, ver al país votando en ese sentido".



Pero a la vez admitió que Fernández "dejó bien en claro que no tiene absolutamente ningún problema con el Estado de Israel, sino todo lo contrario" y que la Argentina "no legitimó nunca al Hamas como Estado".



La Argentina fue el primer país de América Latina en reconocer al Estado de Israel en 1949, tras su creación a instancias de las Naciones Unidas.



Además, la comunidad judía en la Argentina es la mayor de Latinoamérica y está entre las primeras cinco del planeta, de acuerdo con los últimos datos censales conocidos oficialmente.