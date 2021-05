Leidi: “La pandemia visibilizó el rol de la enfermería”

Audionota: Guillermo Crisafulli

“Se trata de un recurso finito que se visibilizó por la pandemia y por la necesidad de cubrir determinados espacios con capacitación y conocimiento”.

Para Ana Leidi, coordinadora de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional del Sur (UNS), que depende del Departamento de Ciencias de la Salud, la pandemia por el coronavirus terminó de poner de relieve la función de la enfermería.

También señaló que, hoy, se requiere de gente capacitada en sitios estratégicos relacionados con la salud, siendo la enfermería uno de ellos.

“Falta gente para hacer el recambio”, admitió.

“Muchos trabajan en forma múltiple y, a veces, haciendo horas extra. Pero hay que tener en cuenta que al recurso humano, a la persona, también hay que cuidarlo porque hoy se necesita más que nunca”, agregó Leidi.

“Se tiene que garantizar que la persona esté íntegra para poder cuidar al otro. No porque no quiera, porque no pasa por las ganas ni por la voluntad ni el conocimiento, sino que se trata de alguien que padece las mismas necesidades que el resto en esta coyuntura”, aseguró.

La carrera de Enfermería de la UNS comenzó en 2009 y, si bien la demanda actualmente ha crecido en forma significativa, también hay una importante respuesta a la hora de las inscripciones. A nivel nacional, la matrícula se incrementó un 25 %.

En el corriente año en la UNS se inscribieron unos 900 alumnos, en lo que se constituyó la mayor anotación de la casa de altos estudios entre todas las carreras que se dictan. ¿Una referencia? Abogacía superó los 500 registros.

“Como equipo docente implica mayor desafío poder dar respuesta a esa demanda”, contó.

“No hubiéramos podido hacerlo si no contáramos con este grupo de trabajo, que también integran no docentes y personal de otras carreras”, comentó.

También dijo la Lic. Leidi que este año se produjo un número importante de egresados.

“Aunque resulte paradójico, muchos estudiantes que antes no podían estar al día con la carrera por atender otros compromisos, con el aislamiento y la virtualidad ahora pudieron hacerlo y terminar los estudios”, aseguró.

También cambiar el dictado de la carrera, que antes era presencial y hoy es virtual, fue un desafío para los docentes y directivos.

“Los espacios de la práctica se vieron reducidos por los protocolos, tanto por los dispuestos en la UNS como por los que existen en las instituciones donde se realizan las actividades”, indicó.

De los egresados, alrededor del 45 % corresponde a alumnos de la región.

“Es cierto que este es un buen momento de la carrera por la cantidad de alumnos, pero también lo es porque tenemos muchos docentes comprometidos con el dictado, al mismo tiempo que cumplen con el trabajo en instituciones demandadas por la pandemia”, contó.

“Hay que sostener a esos docentes que son parte del personal de la carrera. Hay mucho compromiso”, dijo.

La demanda del alumnado se hace extensiva a las capacitaciones de especialidades y residencias, que se realizan tras los cinco años de la licenciatura. Hoy están aprobadas Cuidados críticos en adultos, en neonatología y pediátricos.

Recordó la Lic. Leidi que, una vez que se cuenta con el título de la UNS, la especialidad o residencia se puede hacer en cualquier casa de altos estudios del país e, incluso, homologando el título en el exterior.

“La población nos requiere mayor formación y conocimiento para hacer un cuidado más asertivo”, sostuvo.

“La Organización Panamericana de la Salud también nos está indicando a la capacitación como una prioridad. Por eso no hay que quedarse conforme con lo que uno sabe, porque el contexto histórico se modifica, y la población y sus demandas también. Necesitamos tener mayor preparación para hacer una mejor lectura de lo que está ocurriendo y brindar los cuidados de manera correcta”, aseveró.

También se refirió a la carrera de enfermería como una salida laboral profesional.

La formación es de tres años para Enfermero Universitario y dos más para la licenciatura en Enfermería.

“Necesitamos más licenciados para que, a partir de entonces, pueden hacer todas las capacitaciones de especialidades y residencias. Es bueno saber que todo se realiza en la UNS, y con acceso libre y gratuito”, aseguró la Lic. Leidi.

Formación para la salud colectiva y comunitaria

“La salud comunitaria es la que se puede lograr a través de un trabajo con la sociedad”, dijo la Lic. Leidi.

“No tanto en el hospitalocentrismo, por decirlo de una manera, sino más afín con un cuidado comunitario.

“Se busca trabajar en hábitos saludables, que repercutan en el individuo y en su contexto. Por eso trabajamos en talleres para priorizar la atención primaria”, añadió.

También lo vinculó con la demanda de atención especializada para los adultos mayores.

“Se requiere una mayor preparación en lo que es la especialidad de gerontología, porque nos formamos, como en mi caso, hace 40 años con un promedio de vida que rondaba los 75 años y había problemáticas de salud con una teoría más biologicista; es decir, estábamos más enfocados en la enfermedad. Hoy lo hacemos hacia la salud, y en la forma de poder preservarla”, relató.

Ana Leidi es la coordinadora de la carrera Enfermería.

“Este cambio de paradigma hace que la formación sea de una manera diferente y con otra mirada, trabajando más en conjunto con la persona y con la comunidad en un rol más activo”, sostuvo.

“El incremento del promedio de edad, ahora de 85/90 años, hace que el enfermero se deba capacitar en ciertas problemáticas que, antes, no existían”, aseguró la Lic. Leidi.