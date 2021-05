La Provincia manifestó que la Copa América de fútbol debería "posponerse"

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó hoy que la realización de la Copa América en el país debería "posponerse" dado que "es muy complejo pensar" en ello en el contexto actual de contagios.

"A veces las organizaciones que son más grandes que el país, imponen reglas homogéneas para todos que quizá no siempre se pueden cumplir. Puede ser un problema. Es complejo. Nos está faltando en algunas competencias deportivas poder entender lo que estamos viviendo", opinó el funcionario en declaraciones formuladas a radio El Destape.

En ese sentido, analizó que si ese torneo "se pospusiera un par de meses, sería mucho más simple" y reflexionó que "hay un automatismo en alguna toma de decisiones como si estuviéramos viviendo un contexto normal y justo es un momento muy complejo".

"Se podría posponer. Nosotros amamos el fútbol. No es que no queremos jugar la copa o que se haga en el país. Pero no es el mejor momento", sintetizó.

Por otro lado, el viceministro señaló que con las restricciones dispuestas por el presidente Alberto Fernández se logrará "quebrar la tendencia de aumento de contagios" de coronavirus y anticipó que si se cumple el cronograma de arribo de vacunas, "para fin de junio podríamos tener a toda la población de riesgo inoculada".

"Con este cierre vamos a lograr quebrar la tendencia de aumento de casos semanal. Ya empezamos a ver en el segundo cordón del conurbano que empieza a bajar la velocidad de crecimiento", explicó.

Aclaró que no se logrará "ver que bajen los casos en 9 días", y recalcó que "la idea es que al día 10 no se vuelva a una apertura total, sino a la situación de las restricciones previas a este cierre".

Por otro lado, Kreplak planteó que en territorio bonaerense "hemos tenido regularidad en la vacunación desde que comenzó la campaña" y se mostró confiado en "terminar en poco tiempo con la primera dosis para la población de riesgo".

"Nuestro máximo fue 105 mil en un sólo día. No tuvimos ni colas, ni lugares saturados", enfatizó el viceministro e indicó que "con la llegada de más vacunas, en 10 días, estaremos vacunando a una velocidad mayor".

Sostuvo que "hay 3 millones y medio de personas vacunadas" cuando se necesita "cubrir entre 5 y medio y 6 millones".

Al respecto, señaló que "con esta llegada de 6 millones de vacunas, a la provincia le tocan 1.8, con lo cual podríamos estar vacunando a toda la población de riesgo en 20 días".

En ese marco, remarcó "ya cumplimentamos el primer hito: mayores de 60 y 70", agregó que "esta semana" esperan "poder cumplimentar la vacunación de las personas de más de 40 y más de 50 años con comorbilidades" y anticipó que luego empezarían "con los que tienen entre 18 y 40 con comorbilidades".

Contó luego que, además, se incorporó ahora las personas embarazadas, "sobre todo las que tienen comorbilidades".

Luego, Kreplak recomendó que quienes transcurran la enfermedad y tengan turno para vacunarse, esperen al menos 14 días desde el día del alta para recibirla y explicó que "se considera en todo el mundo que tres meses después de haber sufrido la enfermedad tiene anticuerpos para no volver a contraerla, tiene anticuerpos naturales". (Télam)