"La Mole" Moli pide pista como candidato a diputado nacional en Córdoba

El exboxeador Favio "La Mole" Moli tiene la decisión de dar el salto a la política y aceptó el ofrecimiento de la Alianza Federal Córdoba para ser candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba.

"Tiene que haber un negro en el Congreso", afirmó Moli, quien ocupará el tercer lugar en la lista pese a reconocer que aún no tiene propuestas.

En un video casero de pre-campaña que difundió, el ex púgil admitió: "No tengo estudios. No sé (sic) conocimientos de esto, de aquello, de lo que hablan los medios comunicativos (sic). Sí conozco mucho la calle, conozco la vida. Me gusta la idea de 'la lista del pueblo'", manifestó.

"Quiero dejar bien en claro una cosa. tiene que haber un negro, uno de la villa, uno que conoce la calle que levante la mano y diga 'pará culiado' (sic). La gente tiene hambre, no llega a fin de mes. Hay que acomodar eso", añadió.

Y aseguró que si tiene "la suerte de ganar" va a "estar continuamente en la calle conversando con toda la gente".

En declaraciones a Cadena 3, Ariel "Trinkette" Luque, primer candidato a diputado nacional de Alianza Federal Córdoba, expresó que "es un gusto para nosotros tener a una persona que ha pasado por todas las etapas de la vida y no ha perdido su humildad".

"Es una elección legislativa, vamos a debatir y hacer leyes, para ir al Congreso no hay que tener título universitario", aclaró.

El dirigente destacó a Moli como "una persona que conoce bien la calle".

"Propuestas para llevar al Congreso nos sobran porque conocemos la realidad de la gente. Tenés que conocer la calle para hacer propuestas", argumentó, al ser consultado sobre las razones que lo llevaron a ofrecerle a Moli un lugar en las listas. (NA)