Lanzan una obra fundamental para el crecimiento de Pedro Luro

Entre enero y marzo del año que viene, la ciudad de Pedro Luro contará con una nueva planta depuradora de líquidos cloacales, que no solo permitirá contar con una mejor capacidad de tratamiento de los efluentes sino también sumar nuevas conexiones a un sistema que actualmente se encuentra al límite.

La obra se llevará a cabo sobre la estructura ya existente, que será actualizada prácticamente en su totalidad, con nuevas rejas, materiales antioxidables y otro sistema eléctrico, entre varias cosas. Además, se incorporará una planta de tratamiento compacta, que consta de un contenedor grande subdividido, en el que se efectuarán distintas fases del proceso.

Los 81 millones de pesos que supone la concreción del proyecto serán aportados desde el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. Los sobres para la licitación serán abiertos este miércoles 19, y se espera que los trabajos comiencen a fin de junio o principios de julio. En principio, el plazo de obra es de seis meses.

La planta actual fue construida a principios de la década de 1980, para un Pedro Luro mucho más chico, distante de la ciudad que en 2005 tenía unos 11 mil habitantes y que hoy supera los 20 mil. No fue calculada para esta cantidad de población. Hoy, cualquier emprendedor que quiere hacer algo en la localidad se encuentra con la limitación de no poder conectarse a una red cloacal que no cuenta con más capacidad de procesamiento.

“Se trata de una obra muy significativa, porque la planta actual, que pertenece a ABSA, se encuentra en una condición operativa bastante precaria”, afirmó a “La Nueva.” el titular del área de Obras Públicas de Villarino, Sebastián Serra.

En ese sentido, aclaró que en el estado actual, la planta no está funcionando como corresponde, lo que ocasiona varias complicaciones operativas y sanitarias.

“Por esta razón, el año pasado comenzamos a gestionar una inversión para actualizar la planta. Para ello, hablamos con el Enhosa y trabajamos en conjunto con ABSA, que conoce la planta y su capacidad de operación. Entonces, generamos un proyecto técnico que dé una solución a esta problemática y lo volcamos en un proyecto de puesta a punto y reacondicionamiento general por 81 millones de pesos”, dijo.

El funcionario explicó que, en pocas palabras, lo que se hará es tomar la planta actual y acondicionarla a nuevo.

“Es decir, barajamos y damos otra vez, cambiando casi todo lo que implica el tratamiento de los efluentes. La vamos a dejar en condiciones operativas robustas, que le permitan operar durante un tiempo importante sin mayores problemas”, agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Serra manifestó que el proyecto a llevar a cabo implica una obra que tal vez no se observe a simple vista en el día a día, pero que es crítica “porque por un lado permite tratar como corresponde los efluentes y se que cumpla con las normativas vigentes”.

“Por otro, porque hoy si alguien quiere instalarse en la ciudad y conectarse a la red, no tendrá la posibilidad de hacerlo ya que no se cuenta con la factibilidad la capacidad de tratamiento”, advirtió.

"En pocas palabras, esto también impide el crecimiento industrial de la ciudad", añadió.

Al respecto, aclaró que la actual planta estuvo solo pensada para tratar efluentes domiciliarios, con características bien definidas, mientras que la que comenzará a funcionar a principio del año que viene contará con tecnología moderna “para que Pedro Luro pueda tener un desarrollo urbano y seguro”.

Por último, reconoció que ya existen algunas ofertas de cara a la apertura de sobres del próximo miércoles y advirtió que se tendrá muy en cuenta la capacidad operativa de cada una de las empresas que presenten propuestas, así como la experiencia que puedan tener en este tipo de trabajos.

“No podemos innovar en ese sentido, porque necesitamos que la obra la lleve a cabo gente que se encuentre en el rubro. Si todo sale bien, a fin de junio firmaríamos el contrato con el ganador de la compulsa y en los primeros días de julio comenzarían los trabajos”, concluyó el titular de la cartera de Obras Públicas municipal.

Nueva escuela en Hilario Ascasubi

Se autorizó el llamado a licitación pública para la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Secundaria Nº 8 en Hilario Ascasubi, con un presupuesto de más de $ 142,6 millones y un plazo de ejecución de 300 días.





El intendente Carlos Bevilacqua, durante el anuncio de la obra en Hilario Ascasubi.



Las flamantes dependencias contarán con seis aulas, una sala de nivel inicial, un taller multimedial, laboratorio, SUM, patio, área de gobierno y servicios, y se ubicará en la intersección de Calle 13 y Antonio Farre.

La escuela hoy funciona en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 9 y de la agropecuaria N°1