Nueva ofensiva de Israel sobre Gaza y más cohetes contra la región de Tel Aviv

Aviones de combate israelíes bombardearon hoy el centro de Gaza y mataron en uno de los ataques a 10 miembros de una familia, mientras que el movimiento islamista palestino Hamas lanzó múltiples cohetes contra Tel Aviv que dejaron un fallecido y llegó a la zona un enviado de Estados Unidos para iniciar negociaciones.



Los tanques israelíes estacionados en la frontera dispararon nuevamente decenas de proyectiles de artillería contra tierras y hogares palestinos en el sur y el norte de la Franja de Gaza.



Según contaron fuentes médicas a la agencia oficial de noticias palestina Wafa, entre los fallecidos hay 33 niños y 21 mujeres.



Entre ellos se encuentra una familia de diez personas por el impacto de un proyectil que derribó un edificio en el campo de refugiados de Al Shati: ocho de los fallecidos eran niños, y el único superviviente es un bebé rescatado de los escombros.



La operación militar iniciada el lunes por Israel ya dejó al menos 139 muertos y 1.050 heridos, de acuerdo a un balance realizado por fuentes médicas palestinas.



Más tarde, el ejército israelí bombardeó también un edificio de más de diez pisos en Gaza en el que se encontraban las oficinas de la televisión qatarí Al Jazeera y la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), indicaron periodistas de esos medios de comunicación.

"Estamos conmocionados y horrorizados por el hecho de que el ejército israelí apunte y destruya el edificio que alberga la oficina de AP y otros medios de comunicación en Gaza", dijo el jefe de la agencia, Gary Pruitt, en un comunicado.



"Conocen desde hace tiempo la ubicación de nuestra oficina y sabían que había periodistas en su interior. Nos avisaron de que el edificio sería alcanzado" (por un misil), precisó.



El ala militar de Hamas, por su parte, reivindicó el lanzamiento hoy de múltiples cohetes contra Tel Aviv y varias zonas del centro de Israel en respuesta por la muerte de la familia palestina, y que dejaron al menos un israelí fallecido.



De acuerdo al Jerusalem Post, se trata de un hombre de unos 50 años que murió tras el impacto de un cohete en la zona de Ramat Gan, y que se suma a varios más que alcanzaron la zona metropolitana de Tel Aviv así como las inmediaciones del aeropuerto internacional de Ben Gurión.





Esta muerte elevó el total causada en Israel por cohetes desde Gaza a 10.



En medio de esta tensión, llegó a la zona el alto responsable del Departamento de Estado norteamericano para los asuntos israelíes y palestinos, Hady Amr.



El funcionario del Gobierno de Joe Biden tiene previsto reunirse hoy con dirigentes israelíes en Jerusalén, antes de entrevistarse en la Cisjordania ocupada con responsables palestinos.



El emisario quiere alentar a las dos partes a trabajar hacia una "calma duradera", declaró la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter.



Estados Unidos ha sido criticado por no haber actuado para frenar la escalada de violencia, tras haber bloqueado ayer una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, informó la agencia de noticias AFP.



Hoy Biden habló tanto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como con el presidente palestino, Mahmud Abbas, la primera vez desde que asumió el mandatario estadounidense.



Según contó la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, Biden pidió que se garantice la seguridad de los medios extranjeros, tras lo cual, Netanyahu contestó: "Israel está haciendo todo lo posible para evitar cualquier daño a los que no están involucrados. La prueba es que los edificios que tienen locales de terroristas son evacuados de gente no involucrada antes de ser atacados" en el conflicto, informó un comunicado de su oficina.



Este sábado, las autoridades israelíes se mantienen en alerta, con nuevas manifestaciones previstas en Cisjordania ocupada. Los palestinos conmemoran cada 15 de mayo la Nakba, la "catástrofe" que representa para ellos la creación de Israel en 1948. Cada año se producen violentos altercados con el ejército y los colonos israelíes.



Las hostilidades son las más graves desde una gran ofensiva israelí contra Hamas en Gaza en 2014. Israel llevó a cabo otras dos ofensivas desde que el movimiento islamista tomó el control de esa región con costa al mar Mediterráneo donde viven 2 millones de personas. (Télam).