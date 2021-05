Monóxido de carbono – medida de prevención

Mirá en la nota los consejos para prevenir una intoxicación con Monóxido de Carbono.

-Controlar los artefactos con gasistas matriculados.

-Verificar que la llama tenga un color azul uniforme.

-Dejar una puerta o una ventana entreabierta.

-Ventilar la casa una vez por día.

-Encender y apagar los braceros y estufas de leña fuera de la casa.

-No utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar.

-No arrojar al fuego plásticos, goma o metales.

-Controlar que los respiradores no estén tapados.

-Apagar brasas y llamas antes de dormir.

¿Cuáles son los síntomas?

-Dolor de cabeza

-Náuseas o vómitos

-Desmayo o pérdida de conocimiento

-Mareos, decaimiento o falta de fuerza

-Falta de aire

-Alteraciones visuales

-Convulsiones

Ante la sospecha de intoxicación, ventilar el ambiente, comunicarse al 107 y apagar los artefactos que usen gas. Es importante informar al personal médico sobre la sospecha de estar sufriendo intoxicación por monóxido de carbono.