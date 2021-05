“Larreta es un buen candidato para 2023, pero hay que cuidarlo, protegerlo”

En medio de la danza de candidatos presidenciables por Cambiemos, el senador nacional y ex vicepresidente de la Argentina Julio Cobos, se refirió al actual Jefe de Gobierno porteño como "una buena opción" y aconsejó "cuidarlo" y "protegerlo".

“Me parece una buena opción y hay que cuidarlo a Rodríguez Larreta, protegerlo. Porque si no, es muy característico. Esto es como la ligustrina: el que asoma la cabeza, se la quieren cortar. Y el fuego puede venir del adversario, pero no del fuego amigo, que es el que hace daño”, dijo en una entrevista con Lucas Mella en el programa La Pura Verdad, por AM 550.

Los otros nombres que se perfilan como candidatos son Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal (quien el pasado mes de abril demostró sus intenciones de querer ser candidata a Presidenta).

Los candidatos del frente opositor han iniciado su trabajo de posicionamiento con una agenda internacional. Horacio Rodríguez Larreta mantuvo días atrás una reunión con la encargada de Negocios de los Estados Unidos, Mary Kay Carlson, para sumarse a las gestiones que buscan destrabar la llegada de las demoradas vacunas de AstraZeneca.

Por su parte el expresidente Mauricio Macri, estuvo la semana pasada en Miami, donde participó del foro "Defensa de la democracia en las Américas". Allí afirmó que la Argentina es "azotada" por el "populismo" y consideró que eso hace que se debilite el sistema institucional y se produzcan "ataques a la independencia judicial".

La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, por su parte inició una agenda de encuentros virtuales con líderes de la región entre los que pasaron ya el mandatario electo de Ecuador, Guillermo Lasso, con el alcalde de la comuna chilena de Las Condes, Joaquín Lavín y con el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti con quién analizó los efectos de la crisis y las medidas de integración que son necesarias para que la Argentina vuelva a incluirse al mundo, de acuerdo a la mirada de la oposición.

Por ahora, María Eugenia Vidal, mantiene un perfil más bajo.

El reclamo de vacunas es una de las banderas de los referentes del frente de Cambiemos al Gobierno Nacional, además de la presencialidad en las escuelas.

Ahora, el proyecto ingresado ayer que le otorga al Gobierno Nacional mayor legitimidad a la hora de tomar decisiones vinculadas a combatir la emergencia sanitaria, será el futuro cruce entre el oficialismo y oposición. (NA)