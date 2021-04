El descargo de Bonacci ante los dichos del abogado del Club Midgistas del Sur

Ante el descargo realizado la semana pasada por Maximiliano Görg, representante legal del Club Midgistas del Sur, la junta opositora, con Fernando Bonacci a la cabeza, hizo uso de su derecho a réplica y contestó mediante un escrito.

Entre otras cosas, Görg expresó: “el perjuicio de todo esto no es contra Facundo García, que la gente no se equivoque. La suspensión de la actividad afecta nada más ni nada menos que al club y al Midget. Nos parece algo exagerado, no entendemos como algo personal puede llegar tan lejos”.

Al respecto, la respuesta de Bonacci y compañía, la cual adjunta un documento enviado por el Director Provincial de Personas Jurídicas a la Corte Suprema de Justicia, destaca lo siguiente:

Asmismo, Bonacci hace llegar el documento escrito enviado desde Personería Jurídica hacia la Corte Suprema de Justicia, desde donde en definitiva, a corto o mediano plazo, se resolverá esta novela legal y judicial que desde hace años involucra y afecta la integridad del Club Midgistas del Sur.