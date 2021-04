Una "Rata" que te come todo el queso y te marca el camino al éxito

Con una marca tremenda, Nelson Salamida es garantía de gol y despliegue en cada equipo que integró en la Liga Comercial. El ex futbolista de Comercial y Huracán en la Liga del Sur sigue vigente en Seniors B con Carnicería Carlitos, elenco que va por el ascenso a la A.

En un mano a mano con La Nueva. el "Rata" esta vez no se escabulló y aceptó el desafío de encarar todas las preguntas.

--¿Por qué decidiste jugar la liga comercial? "Cuando terminé de jugar en la zona, me propuse seguir haciendo lo que más me gusta y apareció la posibilidad de integrar un equipo de Veteranos y no la dejé pasar".

--¿Cómo ves el torneo? "Muy Interesante, competitivo y atractivo como siempre. Es una linda competencia".

--¿Qué te gustó y que no del equipo hasta acá? "Primero, que nos volvimos a juntar muchos amigos y compañeros que jugamos en otros equipos. Lamentablemente, en algunos partidos éramos pocos y se complicó para armar el equipo. Eso tenemos que corregirlo".

--¿Qué análisis hicieron de los dos primeros partidos? "Que estamos empezando a funcionar como equipo y a encontrar soluciones a algunos puestos que no estaban claros".

--¿Para qué está el equipo? "Para pelear un lugar entre los cuatro primeros".

--¿Qué nivel ves en los rivales y quienes son candidatos?

--Algunos están muy bien desde los físico. No enfrenté a todos los rivales, pero me parece que Municipales, Indumentaria Jym, Pastas Della Nona y Pinturería Colorshop tienen buenos equipos, pero cualquiera le puede ganar a cualquiera.

--¿Cómo vivís el futbol en la actualidad? "Lo vivo como siempre y me cuido más que antes. Soy muy competitivo y, aunque a esta edad hay que divertirse y pasarla bien, me gusta que las cosas salgan bien.

--¿Qué te dicen los rivales que te conocen por su recorrido en el futbol de la Liga del Sur? "Que disfrute y me divierta, que ya estamos grandes, ja, ja".

--¿Sos optimista de que este párate sea sólo de dos semanas?

--No creo que sea por dos semanas hasta que no bajen los casos y camas libres o más vacunadas. Ojalá podamos volver lo antes posible.

Doble pared

--¿Quién es el más talentoso del equipo? "Hay varios talentosos, no puedo mencionar sólo uno".

--¿El más rústico? "La 'Tortuga' Retamar (Eduardo). Y también vive en una burbuja, ja, ja".

--¿Quién no puede faltar nunca? "La mayoría, pero principalmente los arqueros".

--¿Quién es el que más entiende el juego? "Daniel Arenzo, pero hay varios más".

--¿En un asado del equipo quién toma la posta? "Ismael y el 'Dani' son los que dan el ok para los asados. Lamentablemente, por la pandemia, hace rato no comemos algo.

--¿Quién es el más divertido? "Hay muchos: 'Kitito' Bustamante, 'Fiti' Entraigas, 'Topo' Pereyra, 'Camerún' Ortega y 'Peti' Salazar'. Seguramente me olvidó de algunos".

--¿A quién le dedicas los goles? "A quien me da el pase o hace la jugada".

El perfil de Nelson

--Nombre: Nelson Víctor Salamida.

--Fecha y lugar de nacimiento: 24 de marzo de 1974, en Bahía Blanca.

--Grupo familiar: Hijo de Juana María Vindigni y Victorio Salamida. Tiene dos hermanos: Charly y Marcelo Fabián. Está casado con Patricia Claudia Salamanca y es papá de Natasha, Nicole, Camila y Morena. Es abuelo de Agustín.

--Trayectoria: Puerto Comercial (desde los 9 años y a los 17 años, donde debuté en Primera), Huracán de Ingeniero White y en la zona en Rivadavia de Aparicio (Liga de Dorrego) y Club Social y Deportivo Garré (Liga de Tres Lomas). También Celeste y Blanca --Liga de Villarino-- y Fortín Club de Pedro Luro en campeonatos nacionales.

--Hincha de: Boca Juniors.

--Apodo: Rata. No me acuerdo bien quien me lo puso, pero fue porque en la cancha vieja de básquet de Comercial estábamos jugando al fútbol con chicos más grandes y yo pasaba entre medio de ellos como una rata, ja, ja.

--Comida preferida: Milanesa con ensalada rusa.

--Mate o café: Mate.

--¿Qué sueño te queda por cumplir? "Pode seguir jugando al futbol más tiempo y que la salud nos acompañe".

El "Rata" en la compu

TEMP. TORNEO EQUIPO PJ GF TA TR 2021 Preparación Veteranos B Carniceria Carlitos 0 0 0 0 2021 Preparación Seniors B Carniceria Carlitos 2 4 0 0 2021 Copa Diego A. Maradona Seniors Carniceria Carlitos 5 10 0 0 2019 Copa de Campeones Seniors Polirrubro El 19 2 2 0 0 2019 Oficial Seniors B Polirrubro El 19 13 23 0 0 2019 Preparación Seniors B Polirrubro El 19 1 0 0 0 2018 Oficial Veteranos C Carniceria Carlitos 0 0 0 0 2018 Preparación Veteranos C Carniceria Carlitos 0 0 0 0 2017 Oficial Veteranos B Carniceria Carlitos 13 5 3 1 2017 Preparación Veteranos A Ferreteria T y C 0 0 0 0 2016 Preparación Veteranos A Ferreteria T y C 3 0 0 0 Totales: 39 44 3 1

