Viernes deportivo: se pone en marcha la variada oferta del fin de semana

Básquetbol

- Continuarán las semifinales de la Liga Nacional, con el segundo punto de una de las series:

18.00, San Lorenzo (0) vs San Martín (1)

- Con un partido de la Zona Sur proseguirá la Liga Argentina:

17.30, Estudiantes C vs Rocamora (Rodrigo Gerhardt)

- Se jugarán dos partidos por la Liga ACB española:

13.30, Murcia vs Valencia

16.15, Estudiantes vs Fuenlabrada

- Con dos duelos seguirán los cuartos de final de la Euroliga:

14.00, Zenit (Rusia, 1) vs Barcelona (España, 2)

15.45, Bayern Munich (Alemania, 1) vs Olimpia Milano (Italia, 2)

- Mientras que la NBA ofrecerá hoy con ocho encuentros:

20.00, 76ers vs Hawks

20.30, Celtics vs Spurs

20.30, Cavaliers vs Wizards

21.00, Grizzlies vs Magic

21.00, Nets vs Trail Blazers

22.00, Bulls vs Bucks

23.00, Suns vs Jazz

23.30, Lakers vs Kings

Bochas

- Se llevará a cabo la tercera fecha de la segunda ronda en el oficial por parejas, divisional A:

Almafuerte vs El Cometa

Kilómetro 5 vs 9 de Julio

El Puma vs Tiro Federal

La Armonía vs General Cerri

Olimpia va Alem

Independiente vs Barrio Hospital

Fútbol

- Dará inicio hoy la cuarta fecha del torneo Federal A:

16.00, Ferro GP vs Peñarol SJ

- Se pone en marcha la duodécima y anteúltima fecha del tramo regular en la copa de la Liga Profesional:

18.00, Vélez vs Patronato

21.00, Colón vs Arsenal

- Con tres partidos comenzará hoy la octava fecha de la Primera Nacional:

15.00, Brown A vs Almagro

15.00, Instituto vs Gimnasia J

17.00, Estudiantes BS vs Dep. Maipú

- La Premier League ofrecerá un adelanto hoy de la 34º jornada:

16.00, Southampton vs Leicester City

- Lo propio ocurrirá en la Liga de España, con un juego:

16.00, Celta de Vigo vs Levante