"Es un partido importante, se juegan más que tres puntos", afirmó Manchafico

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

"Es un partido importante, se juegan más que tres puntos. Toda la ciudad está esperando este partido, estamos con un poquito de ansiedad y esperando que todo salga bien".

El defensor de Villa Mitre, Víctor Manchafico, resumió en pocas palabras cómo se transitan los momentos previos a un clásico.

Mañana, a partir de las 15:30, el tricolor y Olimpo animarán un nuevo derby, en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Federal A.

Ayer por la noche, el club tricolor confirmó la baja de al menos seis jugadores y su entrenador Carlos Mungo por ser positivos de COVID-19.

"Es una lástima que los chicos hayan dado positivo. Seguramente al que le toque lo va hacer de la mejor manera, somos 25 en el plantel y todos pueden jugar. Lo importantes es que los chicos están bien, con síntomas leves y que sus familiares están bien", señaló el nuequino.

Desde lo deportivo, el elenco que conduce Carlos Mungo, al igual que el aurinegro, tuvo un arranque irregular del certamen: cayó en sus dos presentaciones como visitante (1-2 ante Huracán Las Heras y 0-3 frente a Deportivo Madryn) y ganó como local (2-0 contra Sol de Mayo).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"No arrancamos de la mejor manera, perdimos en Mendoza, con Sol ganamos pero no quedamos muy conformes con el juego y en Madryn tuvimos una tarde para el olvido. Fue esa tarde que no te sale una, el equipo dejó una imagen muy fea, desde que estoy acá es la primera vez que me toca perder así. Ojalá lo podamos revertir el domingo, nada más lindo que lindo que jugar el clásico, ganarlo y sacarnos todos los fantasmas de la cabeza", se ilusionó Mancha.

Y fue más autocrítico con lo vivido en Madryn, justo donde la "Villa", en su visita anterior, había conseguido su primer triunfo en la historia.

"No jugamos de la manera que siempre juega Villa Mitre, somos un equipo que si no nos salen las cosas no paramos de correr y meter y eso no se vio. Nosotros fuimos muy light y ellos lo jugaron como una final", agregó.

Volviendo al clásico, Villa Mitre arrastra una buena racha ante el aurinegro: desde que volvieron a cruzar por el Federal A, no perdió. Empataron sin goles en el Carminatti y ganó los últimos dos como local (2-0 y 3-1).

"Los que nos quedamos hemos disfrutado de los últimos clásicos, gracias a Dios se nos dio para nosotros y esperemos que el domingo también ganemos. Nosotros a la hora de jugar un clásico sabemos que nos ha ido bien, siempre lo jugamos de la forma que lo hemos hecho para sacarlo adelante y eso sirve mucho", señaló Víctor.

Por último, el defensor villamitrense analizó al rival.

"A Olimpo lo vi el domingo pasado (triunfo 2-1 ante Ferro de Pico), el primer tiempo no lo vi bien pero en el segundo tiempo mostró cosas interesantes. Son un equipo que si los dejas jugar te lastiman, tiene jugadores desequilibrantes con un poder ofensivo interesante. Pero nosotros sabemos que tenemos lo nuestro, sabemos que si estamos en un buen día somos un equipo difícil. Va a ser un lindo partido...", cerró "Mancha".