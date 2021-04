“Libertad no hace goles y yo soy el 9 del equipo, ¡cómo no voy a estar preocupado!”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Libertad arrancó el actual torneo de la Liga del Sur a contramano: en tres fechas no ganó y tampoco convirtió goles (270 minutos de sequía).

Los dirigentes, el cuerpo técnico y todos los que integran el plantel superior están preocupados, pero más que ellos Mariano Orsi, el futbolista más emblemático del club, la carta de presentación de un equipo que se armó para ser competitivo pero que por el momento solo muestra apatía y una anemia futbolística alarmante.

“Llevo 17 temporadas en Primera división y nunca me pasó de tener un arranque tan malo. Es más, tendría que hacer memoria, pero no creo que en alguna otra ocasión haya estado tres partidos sin patear al arco como me pasó ahora”, saltó el “Cachorro”, con ganas de hablar pero tratando de medir sus palabras para no herir susceptibilidades.

“Estamos preocupados, sobre todo porque no tuvimos el arranque que pensábamos después de una pretemporada a consciencia y llena de ilusiones. Sabíamos que el parate y la inactividad de un año nos podía jugar en contra, pero arrancamos mal y seguimos mal”, agregó el 9 del conjunto de Villa Rosas.

“No solo que no convertimos, sino que no generamos las situaciones, y eso ya es un motivo como para una fuerte autocrítica puertas adentro”, deslizó.

—¿No hay balance y análisis en conjunto después de cada cotejo?

—Sí, siempre, y por ahora la conclusión es la misma: un equipo con pretensiones que no patea al arco no va a llegar muy lejos. Lo bueno es que en dos partidos mantuvimos el cero en nuestra valla y defensivamente estamos sólidos. Además, hasta es positivo que esto suceda ahora y no más adelante, aunque sabemos que debemos mejorar, y mucho.

—¿A qué se debe la falta de gol, o mejor dicho porqué son un elenco tan inofensivo?

—Estamos lejos de conseguir el funcionamiento que pretende el cuerpo técnico. No poder repetir el mismo once de un partido para el otro y que haya compañeros que no estén jugando en sus posiciones naturales generó un estrés que afectó el desempeño colectivo y tuvo las peores consecuencias en relación a la creación de juego.

“Este domingo que pasó volvieron de sus lesiones Lincopán y Blas Güeper, bajas sensibles que se estaban sintiendo. Ellos son los ejes de cada uno de nuestros ataques; es un alivio que ya estén en condiciones de darnos una mano dentro de la cancha”.

—¿Qué tipo de equipo pretende el cuerpo técnico y, verdaderamente, están muy lejos de ese ideal?

—El entrenador (Julio Román) quiere un equipo compacto, corto entre líneas y que rompa esquemas por afuera con los volantes externos. La idea es ocupar espacios y ser incisivos por las bandas, aunque el gran déficit lo tenemos de mitad de cancha hacia adelante, no hay dudas de eso.

“Somos un equipo muy previsible, sin sorpresa ni cambio de ritmo, que al final no termina lastimando ni por afuera ni por adentro”.

—Están sin confianza.

—Tenemos que empezar a creer en nosotros mismos, ir para adelante, ser agresivos y armar sociedades que nos permitan, al menos, patear al arco o volcar la pelota al área. Es lógico que cuando no ganás desconfíes hasta de vos mismo, pero debemos dar un golpe de timón antes de que la situación se ponga más espesa de lo que está.

—De los encuentros que ya sostuvieron, en el del domingo ante San Francisco fue donde más cerca estuvieron de convertir, ¿coincidís?

—Sí, pero te digo algo: no hacemos lucir a ningún arquero rival. Sin desmerecer a San Francisco, creo que fue el partido donde más espacios y ventajas para desnivelar tuvimos, pero no aprovechamos nada. Antes enfrentamos a Tiro y Sporting, dos equipo más armados que nos ataron de pies y manos.

“Sabíamos que San Francisco, con su idea de jugar, nos iba a permitir sacar transiciones rápidas, pero así y todo las situaciones más claras las terminaron teniendo ellos”.

“Nunca incomodamos al rival. Al contrario, nosotros fuimos los que sufrimos el partido, y eso que jugamos casi 20 minutos con un hombre de más. Contamos con chances aisladas, pero no fuimos contundentes y carecimos de claridad y determinación”, sentenció.

—Algo más que vi en el choque frente al Sanfra: son un equipo inconstante.

—Tal cual. Hasta el momento no conseguimos dominar a ningún adversario ni tuvimos el protagonismo que tanto deseamos. De local se nos escaparon 4 puntos y esa es una ventaja enorme.

“Igualmente Libertad es un equipo en formación, y sabemos que hay material futbolístico para dar más de lo que estamos dando. Es cuestión de seguir machacando sobre lo que creemos que está bien, para poder levantar el ánimo y creer que cuando entre una van a entrar todas”.

—La cara de Julio Román en zona de vestuarios, tras el 0-0, lo decía todo. ¿Estaba muy enojado?

—Está tan enojado como nosotros. Nadie se imaginaba este presente, sobre todo después de una excelente pretemporada y partidos amistosos donde demostramos ser un equipo punzante y peligroso. Aunque esto podía llegar a suceder, Libertad se armó para pelear el campeonato y hoy, culpa nuestra, estamos lejos de eso.

“Hay que ponerle el pecho y revertir la imagen en este minitorneo que tenemos con Olimpo y Tiro para buscar quedarnos en la A. Hoy están arriba nuestro en la tabla general, pero falta mucho camino por recorrer”.

—¿Qué preocupa más: la falta de gol o las chances que siguen desperdiciando para meterse entre los 8 que clasificarán a la A para el próximo semestre?

—Me preocupa mucho el funcionamiento, no ganar de local y ser un equipo light. Si no cambiamos el chip, si no ponemos más ganas y si no modificamos la estrategia, va a ser complicado sumar y alcanzar a Olimpo, con el que luchamos mano a mano por el último pasaporte a la A.

"Seco" y desorientado

“Es increíble, pero en los tres partidos que jugamos no pude patear al arco; no conocí las caras de los arqueros...(risas). Estoy acostumbrado a ser el último eslabón de cualquier jugada colectiva, el encargado de convertir, pero la cadena se viene rompiendo antes, porque no me llega la pelota y no recibo asistencias claras frente al marco adversario”, señaló el símbolo milrayita.

“Soy un jugador que si no me llega la pelota me disperso, me amotino, porque por mis características no soy de generar yo solo una situación de gol”.

“No es culpa de nadie, todos somos responsables de este presente. Es más, en tres partidos no hemos puesto a un delantero o volante cara a cara con el portero rival”, agregó, al tiempo que acotó con cierta resignación: “debemos buscar las variantes para poder mejorar, pero está vez arrancamos de mayor a menor; es la realidad”.

“Que yo recuerde, en tantos años de carrera, Libertad nunca tuvo un comienzo sin goles en tres presentaciones. Pero vuelvo a lo mismo: es la consecuencia de lo poco que generamos y del bajo nivel que tiene el equipo”.

El 14 de agosto, Mariano cumplirá 36 años y nada lo detiene, ni siquiera la pandemia, momento donde algunos futbolistas, con o sin experiencia, tiran la toalla y deciden que es momento de colgar los botines para siempre.

“El año de inactividad lo pasé entrenando y con buen ánimo. Llegué bien a la última pretemporada y arranqué el torneo pleno y motivado”, sostuvo el 9.

“Te voy a confesar algo: el domingo, después del partido, se me cruzaron un montón de sensaciones, me pintó el bajón, y me imaginé que podría ir diciendo basta, pero cuando me enfrié me volvió el alma al cuerpo: sé que me queda cuerda como para seguir insistiendo”, confió.

—Te apareció el “diablito” en la cabeza.

—Fue un pensamiento raro y feo. Soy muy autocrítico y cuando la cosa va mal soy de hacerme mil replanteos. Veo que estoy lejos del gol, que tengo poco contacto con el balón y enseguida pierdo la calma, pero ya está, me mordí la lengua y los malas intenciones pasaron.

“Estoy tranquilo, hay mucho porqué luchar; no perdí la motivación y noto que hay ganas de revertir la situación”, indicó “Marian”.

“Además me quiero retirar cuando el equipo y yo estemos en un buen momento. Sería un sueño colgar los botines el día que Libertad salga campeón. Es difícil, pero no imposible, ¿o no?”

—Sí, claro, ¿por qué no?

—Quiero disfrutar los últimos años de carrera, cuando me quede sin resto físico y futbolístico y ya no pueda competir, en ese momento diré “ya está”. Por ahora pienso en seguir mejorando y a la espera de que lleguen los goles.

“También es cierto que te complica el panorama el hecho de no poder estar en el vestuario y compartir un mate y una charla con tus compañeros. Eso te exprime las energías, porque soy un jugador de la vieja guardia y le doy mucho valor al mano a mano con alguien del club, con esa persona de confianza que permite que te descargues por completo”, contó.

—Te entiendo, y debe ser difícil ir a entrenar y tener el menor diálogo posible con tus compañeros.

—Vas a la práctica cambiado de tu casa, y cuando termina te tenés que subir al auto e irte. Me hace falta algo, esa parte social que te permite fortalecer el carácter y renovar el ánimo constantemente. El fútbol no es completo sin las relaciones personales, pero entiendo el protocolo, el momento que vivimos y el permanente riesgo a los contagios.

—La última: ¿cuál es la exigencia de la dirigencia?

—La idea es quedarnos en el grupo de arriba, y en el segundo semestre, con la base más algunos refuerzos, dar pelea en la A. No es fácil, pero en un club ordenado y prolijo como Libertad, soñar no es ninguna utopía.

“Libertad tiene un solo titulo en Primera A, y el objetivo es ir por el segundo; creo que es lo que tiene que ir a buscar cualquier jugador que se pone nuestra camiseta, la que hay que defender con alma y vida”.

100

Goles. Y 331 presencias acumula Mariano Orsi con la camiseta de Libertad. Lleva 17 temporadas y su meta es llegar a las dos décadas en Primera división.